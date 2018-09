Développement social et compétitivité du privé : Un don européen de 2,34 Mrds Dh 

En marge de la visite au Maroc du Commissaire européen à la politique européenne de voisinage et aux négociations d’élargissement, Johannes Hahn, deux accords visant à renforcer les programmes « Compétitivité et croissance verte » et « d’appui à la réforme de la protection sociale au Maroc » ont été signés vendredi à Rabat.

Paraphés du côté marocain par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, le premier accord sur le programme « Compétitivité et Croissance verte », qui porte sur un montant de plus de 1,15 Mrd Dh, vise à appuyer le statut de l’Auto-entrepreneur, les primo-exportateurs, le climat des affaires et l’émergence des filières de recyclage. Pour J. Hahn, cité par un communiqué par la délégation de l’UE au Maroc, en mobilisant plus de 231 MDH sur l’appui à la nouvelle Stratégie Nationale d’Inclusion Financière et en particulier au programme Innov’Invest mis en œuvre par la Caisse Centrale de Garantie (CCG), l’UE souhaite contribuer au développement d’un secteur privé marocain compétitif, productif et créateur d’emplois décents. Miser sur les jeunes entreprises, et sur leur meilleur accès au financement, a-t-il poursuivi, permettra en effet de dynamiser l’économie pour le bénéfice de toute la population. Par ailleurs, le commissaire européen a fait savoir que le d’appui à la réforme de la protection sociale au Maroc « est un nouveau chapitre de notre partenariat renforcé qui va permettre d’avancer ensemble vers un système de société plus juste et plus égalitaire ». Ce programme, d’un montant de plus de 1,19 Mrd Dh, vise à soutenir les efforts du gouvernement et contribuer à la réduction des inégalités et à améliorer la cohésion sociale et du développement humain de la société marocaine à travers la promotion de l’accès équitable aux services sociaux de base selon une approche de droit. De son côté, M. Benchaâboun a indiqué que la visite de M. Hahn a été une occasion d’examiner les différents volets de la coopération entre le Maroc et l’UE et d’établir le bilan des réalisations pour la période 2014-2017. C’était également l’occasion pour préparer les dossiers sur lesquels les deux partenaires vont travailler sur la période prochaine qui va s’étendre jusqu’à 2020, ainsi que pour développer le volet économique des relations Maroc-UE. Dans ce sens, les discussions ont porté sur des outils innovants visant à faire évoluer la PME marocaine qui sont en cours d’examen, a noté M. Benchaâboun, faisant remarquer que des équipes de travail, du côté marocain et européen se pencheront les semaines à venir, sur cette question pour essayer d’insérer ces mécanismes innovants dans les programmes 2019 et 2020.