DGI: Digitalisation toujours en marche

Dans le cadre de son processus de dématérialisation des procédures, destiné à faciliter et simplifier les démarches fiscales des contribuables, la Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé mercredi avoir déployé trois nouvelles attestations en ligne. Il s’agit de l’attestation d’imposition forfaitaire, l’attestation de non-imposition à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux (TH-TSC), ainsi que l’attestation de résidence fiscale, a souligné la DGI dans un communiqué. Ces téléservices sont accessibles aux contribuables adhérents aux services SIMPL de télédéclaration et de télépaiement des impôts en ligne, a noté la même source, invitant les intéressés à demander et obtenir ces attestations par voie électronique, à partir du portail de la DGI.

