Di Maio rencontre des « gilets jaunes » Paris voit rouge et rappelle son ambassadeur à Rome

Le porte-parole du Quai d’Orsay a annoncé que la France avait rappelé son ambassadeur en Italie pour consultations à la suite de «déclarations outrancières», qui n’ont «pas de précédent depuis la fin de la guerre».



«Les dernières ingérences constituent une provocation supplémentaire et inacceptable. Elles violent le respect dû au choix démocratique, fait par un peuple ami et allié. Elles violent le respect que se doivent entre eux les gouvernements démocratiquement et librement élus», souligne dans un communiqué Agnès von der Mühll. «La campagne pour les élections européennes ne saurait justifier le manque de respect de chaque peuple ou de sa démocratie», a souligné le ministère français.



La diplomatie française a déjà dénoncé mercredi une « provocation inacceptable » après la rencontre de la veille entre le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio et des représentants des Gilets jaunes en France.



Pour le Quai d’Orsay, les actions et déclarations des membres du gouvernement italien «créent une situation grave qui interroge sur les intentions du gouvernement italien vis-à-vis de sa relation avec la France».

Le vice-président du Conseil des ministres italien, Luigi Di Maio, a dit avoir rencontré, lors de sa visite dans l’Hexagone, le chef des Gilets jaunes Christophe Chalençon et des candidats aux élections européennes de la liste RIC d’Ingrid Levasseur. À l’issue de la rencontre, l’homme politique italien a estimé que «le vent du changement avait traversé les Alpes».



Il faut dire que les relations entre Paris et Rome s’étaient particulièrement détériorées au cours de ces derniers mois. A cause notamment de l’affaire des migrants dont l’Italie refuse l’accueil, tournant ainsi le dos aux sollicitations de Paris. Plus, la tension est montée en puissance aussi à cause de la crise libyenne et des critiques que bien des responsables italiens ont décoché à la France sur son passif colonial en Afrique.