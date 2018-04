Dialogue social: Ce que le gouvernement propose

La course engagée autour du dialogue social, avec la multiplication des réunions depuis le mois de mars dernier, se rapproche inexorablement de la ligne d’arrivée. Le gouvernement d’El Othmani qui cherche à signer un accord avec les partenaires sociaux avant fin avril, a dévoilé mardi dernier une proposition concrète et chiffrée qu’il a présentée à la commission de l’amélioration des revenus. C’est le ministère de l’Emploi qui a proposé une augmentation nette de 300 DH pour les fonctionnaires dont les salaires ne dépassent pas 5.500 DH par mois. Et donné le feu vert pour la revalorisation des allocations familiales dans le privé et le public de 100 DH (les parents recevront 300 DH pour les trois premiers enfants et 136 DH pour les trois suivants) et levé le voile sur des indemnités de 700 DH pour les fonctionnaires travaillant dans les régions éloignées. Mais ce n’est pas tout. Dans le panier amélioration du revenu, le gouvernement propose le levier de l’impôt sur le revenu en ce sens qu’une déduction de 300 DH se fera sur le salaire de l’employé (public et privé) pour chaque enfant en âge de scolarisation. Ceci se traduira par une augmentation de salaire allant de 114 à 200 DH. Enfin, le gouvernement propose de porter la prime d’accouchement de 150 à 1.000 DH.

Reste à savoir si la somme de toutes ces propositions fera ou non le bonheur des centrales syndicales qui, pour rappel, placent la barre de la revalorisation des salaires assez hauts pour l’Exécutif suive.