Dialogue social: L’impasse…

C’est l’échec ! Saad-Eddine El Othmani a reçu séparément mercredi dernier les chefs des principaux syndicats pour faire aboutir le dialogue social grippé avant le 1er Mai. Mais il faut croire que l’effort déployé par le chef du gouvernement aura été vain puisque les partenaires sociaux ont été rétifs aux propositions qui leur ont été soumis.

Miloudi Moukharik, président de l’Union marocaine du travail (UMT), ne ménage nullement l’Exécutif qui conduit le pays, affirme-t-il, vers une «crise économique et sociale». Une crise que les 6 milliards de Dh mobilisés par le gouvernement en vue d’éponger la colère des centrales syndicales s’avèrent dérisoires.

L’offre de Exécutif consiste à augmenter de 300 DH/net le salaire mensuel de 752.423 fonctionnaires et salariés de l’Etat, en plus d’une augmentation des allocations familiales de 100 DH pour chaque enfant dont profiteraient 387.626 salariés, sans parler de la prime de naissance qui passe à 1000 DH. Ces augmentations que le gouvernement compte octroyer aux salariés sont considérée par l’UMT comme «dérisoires et discriminatoires», en référence au fait qu’elles ne concernent que les fonctionnaires ayant un salaire de moins de 5500 DH. Cela n’empêche pas M. Moukharik de réitérer son appel au gouvernement, qu’il juge au passage sans «réelle volonté», à répondre à l’ensemble du cahier revendicatif présenté par son syndicat. Tout en faisant endosser la responsabilté de l’échec au seul gouvernement. En creux, la même attitude est observable auprès de la CDT. Ainsi, Allal Belarbi, qui a représenté la CDT, en compagnie d’Abdelkader Zaïr lors de la rencontre avec le chef du gouvernement, a signalé que l’offre de l’Exécutif ne concerne que le secteur public à l’exclusion du privé. Plus, le gouvernement n’a pas fait de proposition sur l’unification du SMIG agricole et du SMIG dans l’industrie et les services, tel que cela avait été promis dans l’accord du 26 avril 2011 conclu entre les syndicats et le gouvernement Abbas el Fassi.

Reste à savoir de quoi sera faite la réponse de l’UGTM, bras syndical de l’Istiqlal qui, pour rappel, vient de décider de basculer dans l’opposition. Gageons que sa réponse sera au diapason de celles exprimées déjà par l’UMT et la CDT. Autant dire que le dialogue social a tourné court…