Diamond League Meeting International Mohammed VI: Des performances mondiales et des records...

Comme prévu, le meeting International Mohammed VI, 6ème étape de la Diamond League, a tenu toutes ses promesses.

Des performances mondiales et des records de l’édition ont enregistrés avec des athlètes marocains qui n’ont pas démérité en l’occurrence Rababe Arafi et Hicham Akankame.

Devant plus de 30.000 spectateurs, un nombre qui triple celui du match amical de l’Equipe Nationale Marocaine contre celle de la Zambie qui a été joué le même jour et en même temps, le meeting International Mohammed VI a enregistré plusieurs performances mondiales dont les meilleures de l’année (1500 m Dames et 3000 m steeple-chase Hommes) et des records de l’édition.

Au commencement, c’est la Cubaine, Perez Yaime qui ouvre le bal avec un jet à 66,80 m , nouveau record du meeting International Mohammed VI et 8 ème meilleure performance mondiale de l’année.

Dans la même épreuve, le Jamaïcain Fredrik Dacres en a fait de même avec un jet de 70,78m, soit un nouveau record du meeting.

L’Américaine Sandi Morris a quant à elle pluvérisé le record du meeting au saut à la perche en réalisant 4,82 m.

Au 110 m haies, le Russe Schubenkov Sergey qui participe sous un maillot neutre, n’a pas battu le record de l’édition mais l’a égalé : 13″12.

Au 1500 m féminin, l’Éthiopienne Genzebe Dibaba, recordwoman du monde du 1500 m au 5000 m, a « bombardé » le record du meeting et de la Diamond League en bouclant la distance en 3’58″84.

La Marocaine Rababe Arafi a été majestueuse et est parvenue à battre le record National du 1500 m pour la troisième fois: 3’58″84.

Au 1500 m masculin, le Kenyan Kibet Vincent a pris la première place (3’35″80) en devançant le jeune Marocain (20 ans) , Hicham Akankame, deuxième avec (3’35″85).

Et pour clôturer, le 3000 steeple-chase où le Marocain Soufiane Bekkali a été tant attendu, a vu la réalisation de la meilleure performance mondiale de l’année : 8’06″01 , chrono réalisé par l’Éthiopien , Wale Gerber devant un Soufiane Bekkali qui a difficilement terminé la course.

Soufiane Bekkali souffrirait d’une fracture de fatigue !