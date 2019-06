Difficile transition en Algérie: L'ANP en manœuvres continues

Après la proclamation de l’annulation des élections présidentielles du 4 juillet 2019 et son report à une date encore indéterminée, le Conseil Constitutionnel, façade juridique du système militaire qui dirige l’Algérie depuis la démission du président Bouteflika, n’a fait qu’obéir aux ordres.

Car cette fatwa dictée par le Haut Commandement Militaire maintient en poste le président par intérim Abdelkader Bensalah.

Ce dernier, conspué chaque vendredi par la population du fait de son appartenance à l’ancien régime, est maintenu encore en poste pour 90 jours.

Cette dernière manœuvre de l’institution militaire est perçue par les uns comme une nouvelle violation de la constitution de 2016, et par les autres comme une provocation de plus face à la population et la société civile.

Au pouvoir depuis 1962 sans l’avoir jamais quitté depuis, les militaires n’ont jamais respecté la constitution.

A titre d’exemple, Boumediene n’a gouverné de 1965 à 1978 que par décrets du conseil de la révolution et à la fin de son règne par la charte nationale enterrée avec lui après sa mort.

Les 22 généraux qui gèrent la crise actuelle se croient investis d’un droit divin qui leur donne le pouvoir de règne sur cette population de 43 millions d’habitants.Doctrine héritée depuis la création de l’ALN en 1957.

En plus de la légitimité révolutionnaire, les militaires algériens prétendent fermement qu’ils sont les véritables créateurs de l’Algérie et que leur retrait de la politique signifie la fin de ce pays en tant que Nation.

C’est la primauté et la victoire du militaire sur le politique.

Afin de se maintenir au pouvoir, l’armée a toujours brandi la menace extérieure venant généralement de la France, du Maroc ou de l’impérialisme international.

Chaque fois que l’Algérie traverse une période d’instabilité, c’est la notion de la main étrangère qui est mise en évidence.

Ce mécanisme ayant toujours visé le déclenchement d’un micro nationalisme permettant de ressouder le peuple algérien toujours à la recherche d’une identité nationale.

Cette doctrine a été battue en brèche le 22 février passé par tout le peuple algérien.

Ce dernier manifeste depuis 100 jours, et continue toujours à le faire, en créant un rapport de force inédit par son pacifisme et sa maturité contre l’institution militaire qui s’accapare du pouvoir, sans partage.

L’ANP n’est pas monolithique et se présente en deux blocs : le commandement corrompu et sanguinaire et les autres grades inférieurs.

Les deux éléments ayant contribué à désactiver la violence légitime et à mettre à nu les stratégies complotistes des militaires mises en pratique depuis le début de la révolution sont :

1- l’exclusion des adversaires, militaires et civils, et de leur soutiens exclus du pouvoir par le commandement actuel en les accusant d’atteinte à sureté de l’armée et d’intelligence avec l’étranger.

Mis hors d’état de nuire, ce clan dispose encore de réseaux et d’une force de frappe puissante qui inquiète ses ennemis au pouvoir.

Cette Issaba (junte) constitue toujours une menace sérieuse pour l’homme dominant, le chef de corps de l’armée Ahmed Gaïd Salah et ses collègues de l’Etat Major.

Les scénarios de coups d’état sont prévisibles.

Ils peuvent venir de l’entourage immédiat du chef de l’Etat Major ce qui explique les contradictions et la panique dans la prise de décision et de la gestion de la crise.

Dans ce sillage, l’éviction du directeur central de la sureté de l’armée le colonel Boubaker, dit Bob, et son remplacement par le colonel Abdelouahab est une parfaite illustration de cette panique à bord au somment de l’ANP.

Comme ils peuvent aussi surgir des cellules dormantes proches du général de corps de l’armée, Mohamed Medienne dit Toufik ou de Bachir Tartag tous deux incarcérés à Blida dans des conditions humiliantes.

L’autre menace potentielle pourrait venir des militaires promus par Saïd Bouteflika pendant son exercice de fait du pouvoir à la place de son frère malade, et appelé force non constitutionnelle.

Le frère du président était officiellement conseillé à la présidence et exerçant les attributions par délégation du ministre de la défense et chef suprême de l’Armée Nationale Populaire (décrets jamais publiés au B.O).

Cela explique les mesures de sécurité draconiennes qui entourent les déplacements du chef d’Etat Major et sa résidence transformée en bunker à Ain Nadja, non loin de la 1ère région militaire et la base des forces spéciales à Boufarik.

D’autres appuis auxquels fait confiance l’homme fort de l’Algérie sont les forces spéciales de la gendarmerie nationale et le GLOPS, groupe d’élite de la DGSN.

Ces mesures servent à contrer toute velléité putschiste.

Force est de constater que le Commandement militaire est beaucoup plus terrorisé par le syndrome du putsch que par le soulèvement populaire.

Pour les services de renseignement, cette crise est une conspiration de leurs ennemis militaires éloignés du pouvoir et des affaires.

Pour ces derniers, l’impasse dans laquelle se trouve l’Algérie n’est pas un rapport de force entre le peuple et son armée.

Mais ces accusations insensées de l’armée ignorent la réalité des problèmes, la population aspirant à un changement réel et tangible et non un clonage du système.

La revendication principale de ce mouvement populaire est le retrait des militaires de la vie politique et la restauration d’une véritable souveraineté populaire telle qu’elle est stipulée par des articles 7, 8 jusqu’à 12 de la constitution de 2016.

En attendant les militaires algériens continuent à souffler le chaud et le froid, un pas en avant et deux pas en arrière, sans rien lâcher, ni ouvrir la voie aux négociations et à la concorde civile.

Les mesures d’intimidation, d’incarcération, de manipulation orchestrée par le commandant de la gendarmerie Ghali Belkeir et le chef de la DSS le général Mohamed Gaïdi et son adjoint le colonel Bouazza Wassini n’ont rien donné. Les 48 wilayas sont toujours mobilisées pour une seule revendication, le dégagement de tous.

Quant au deuxième élément qui influence l’évolution de la situation en Algérie, il est à situer au niveau de la force de frappe des islamistes toutes tendances confondues et plus particulièrement le dynamisme de l’organisation Rachad qui contrairement à ses aînés du FIS dissout prône le pacifisme, la mise à l’écart des conflits idéologiques, l’unité du pays, la fraternité, le partage du pouvoir avec les chefs de l’armée et l’immunité pour tous.

A cela, s’ajoute le rejet de toute la non ingérence extérieure venant notamment de leurs ennemis idéologiques des Émirats arabes unis.

L’arme redoutable utilisée par les Frères musulmans reste l’Internet et les réseaux sociaux. Cet outil de propagande et de communication moderne, en plus de la chaîne de télévision El Magharibia émettant depuis Londres et Paris, jouent un rôle majeur dans l’organisation et l’encadrement du soulèvement populaire.

Devant cette équation difficile qui prend les formes d’un bras de fer, les militaires algériens semblent désarmés et ce malgré les milliards investis dans la guerre électronique dirigée par le Général Major Lechekhem, directeur des transmissions de l’ANP.

On est donc devant deux forces organisées, militaires et islamistes, qui se regardent en chiens de faïence faute de confiance.

Les principaux protagonistes de la révolution du sourire évitent coûte que coûte le retour à la décennie noire des années 90.

La pression internationale est pour quelque chose dans cette retenue. Mais l’entrée des wahhabites (madakhila) en scène est un mauvais signe pour les manifestants généralement proches des thèses des frères musulmans.

A préciser que les Madakhilas représentent une école du wahhabisme qui considère les manifestations contre les dirigeants comme illicites (Haram) et l’œuvre de Satan.

Ces islamistes radicaux injectés dans les foules en colère sont généralement financés par l’Arabie Saoudite et les EAU, alliés naturels du commandement militaire actuel.

Ces Wahhabites constituent une véritable menace pour cette révolution pacifique.

Leur présence au sein des manifestants est un premier pas vers la violence.

En conclusion, les militaires sont-ils dans une vision de pourrissement et de chaos?

Leur tactique consiste à fomenter des divisions régionales, (kabyles et arabes etc…) ethniques et idéologiques sachant que ce peuple est hétérogène et composite.

L’objectif visé par les détenteurs du pouvoir actuel qui connaissent leur fin biologique est de recycler le système quel que soit le prix à payer.

L’expérience soudanaise et égyptienne est une illustration de toutes les armées arabes confrontées à des soulèvements populaires.

Une guerre civile ou une série de coups d’état marqueront l’avenir et le destin du peuple algérien. Un peuple qui aspire toujours à la liberté et à la démocratie et la fin de la tutelle des Rangers.

La démocratie ne semble pas être pour demain. Affaire à suivre…

Pr. Abderrahmane MEKKAOUI, politologue