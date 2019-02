Digital Learning: IDEO Factory et Cegos, 10 ans d’alliance

Précurseur du e-learning au Maroc et en Algérie, IDEO Factory, expert du e-learning au Maghreb, célèbre cette année ses 10 ans d’alliance avec le groupe Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue.

IDEO Factory et CEGOS ont accompagné des dizaines d’entreprises et d’administrations publiques au Maroc et en Algérie dans la formation de leurs collaborateurs via des solutions de Digital Learning. IDEO Factory est le plus ancien distributeur des solutions e-learning du groupe Cegos dans le monde. Ce partenariat entamé en 2008 a permis de former, via des solutions digitales à fort impact, des milliers de collaborateurs d’entreprises de grande envergure parmi lesquelles figurent notamment : Royal Air Maroc, Poste Maroc, le Ministère de l’Economie et des Finances, Maghreb Arab Press, le Ministère de l’Agriculture, etc. IDEO Factory a aussi accompagné le groupe Cegos dans l’adaptation de dizaines de modules de formation en arabe. Le nouveau catalogue digital de Cegos, plusieurs fois primé à l’international, propose une large gamme de modules e-learning dont une centaine dans le domaine des Soft Skills. Ces modules sont mobiles et conçus selon une approche pédagogique privilégiant l’interactivité. Ils traitent notamment du Management, du Leadership, de l’Efficacité Professionnelle, du Commercial, de la Gestion de Projet, etc. En appui des formats de cours existants, le Classique et le Focus, Cegos met à partir de cette année à disposition des professionnels un nouveau format digital : le cours Intensif. D’une durée moyenne de 10 minutes, son objectif est de rafraîchir, revoir et consolider un savoir déjà acquis à travers les cours précédents et le confronter à différentes situations professionnelles.