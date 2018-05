Diplomatie économique: Des sénateurs irlandais chez l’ASMEX

L’Association Marocaine des Exportateurs a reçu, le 04 Mai 2018, une délégation irlandaise de haut niveau en visite officielle au Maroc conduite la Président du Sénat, Denis O’Denovan. Cette rencontre a été l’occasion de présenter l’ASMEX et son action en faveur de l’accompagnement des exportateurs marocains et de la valorisation de l’offre exportable nationale. A ce titre, la délégation irlandaise a tenu à féliciter l’Association pour son portail digital E-Xport Morocco, une plateforme virtuelle de promotion l’offre exportable marocaine. Ce service, mis à la disposition des membres, facilite l’information et la mise en relation commerciale 24h/24 et 7j/7. Les deux parties ont également mis en avant le potentiel de développement du commerce extérieur entre les deux pays, sachant que les échanges actuels sont faibles et peu diversifiés. Dans ce cadre le président de l’Association, Hassan Sentissi, a exprimé la volonté de l’ASMEX de dynamiser les relations commerciales entre le Maroc et l’Irlande. Le président du Sénat Irlandais a rappelé pour sa part qu’en 2016, son pays avait exporté l’équivalent de 18 millions d’Euros de produits laitiers sous forme de lait en poudre et de fromage. Il a d’ailleurs souligné au passage, que son pays était certifié comme exportateur de bétail et de vaches laitières. Lors de ses discussions avec les représentants de l’ASMEX, la délégation a clairement exprimé l’intérêt de l’Irlande pour les fruits et légumes marocains, notamment les agrumes, qui sont actuellement importés d’Amérique du Sud. L’autre axe sur lequel les deux parties peuvent renforcer leur collaboration concerne les énergies renouvelables. A noter que l’Irlande, grand utilisateur d’énergie éolienne, importe déjà les pales de rotor de ses éoliennes du Maroc. Au terme de cette réunion, qui symbolise l’importance et le rôle que peut jouer la diplomatie économique dans le développement des relations commerciales du Maroc et la valorisation de l’offre exportable nationale, les hauts responsables irlandais se sont déclarés agréablement surpris et impressionnés par la qualité des produits marocains, le niveau de développement de son industrie et toutes les potentialités qu’il offre en matière d’exportation appuyé en cela par son positionnement géographique stratégique.

