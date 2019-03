Diplomatie islamique: Le Maroc présent à Abu Dhabi

Les travaux de la 46e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) se sont ouverts, ce vendredi à Abu Dhabi, avec la participation du Maroc. Le Royaume est représenté à cette réunion par une délégation conduite par la Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Mounia Boucetta.

A l’ordre du jour de cette session, placée sous le thème « 50 ans de coopération islamique: feuille de route pour la prospérité et le développement », figure un éventail de questions politiques, économiques et sociales, ainsi que les défis auxquels le monde musulman est confronté.

Ce conclave de deux jours, qui coïncide avec le 50ème anniversaire de l’OCI, abordera également les derniers développements de la question palestinienne et le processus de paix au Moyen-Orient, outre les relations de coopération liant l’OCI et d’autres organisations régionales et internationales.

Le Conseil examinera également les décisions relatives aux questions économiques, humanitaires, scientifiques, technologiques, informatiques, juridiques, réglementaires, relatives aux médias, administratives et financières, ainsi que le programme d’action de l’OCI-2025.