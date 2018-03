Dix ans après le grenelle sur le sport de Skhirat: Le sport marocain, un Grand Corps Malade

Dix ans après le grenelle sur le sport au Maroc, le sport marocain demeure un Grand Corps Malade. C’est le constat accablant fait par Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports qui a communiqué des chiffres qui se passent de tout commentaire.

Alors que ladite « stratégie de développement du Sport marocain » avait été élaborée en perspective de l’an 2020, à l’issue du grenelle sur le sport organisé les 24 et 25 octobre 2008 à Skhirat , rien n’a été fait depuis. Le sport marocain régresse et n’est pas encore sorti des sentiers battus. Les chiffres annoncés récemment par Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports, lors d’une journée d’étude à Fès en disent long sur la situation très critique du sport marocain: Seuls 263.000 sportifs licenciés de toutes disciplines sportives , soit un nombre à multiplier par trois que doit réunir à elle seule la Fédération Royale Marocaine de Football , la discipline la plus populaire de par son public et non de ses pratiquants. Au lieu donc d’avoir enregistré cinq millions de sportifs licenciés comme objectif tracé dans ladite stratégie, on est loin du compte. Idem pour le nombre d’installations sportives qui est de 619 au lieu de 50.000 dans un Maroc dont l’espace sportif ne dépasse pas 2 m2 par habitant. Un Maroc qui a plus 50.000 mosquées qui coûtent aux contribuables plus de 2,5 milliards de dirhams pour leur entretien!!!

D’autres chiffres ont été évoqués par Rachid Talbi Alami lors de cette journée d’étude à Fès dont les ateliers ont été animés par des élus et non par des spécialistes de la chose sportive!

A l’instar de la Lettre Royale sur le Sport, le ministre de la Jeunesse et des sports a essayé de sonner le tocsin en interpellant tout le monde à y adhérer pour nettoyer les écuries d’Augias. Vaste chantier face à un mouvement sportif pourri!