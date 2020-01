Domaine maritime: Rabat et Madrid privilégient le dialogue

Le Maroc et l’Espagne ont affirmé, vendredi à Rabat, leur attachement au principe du dialogue pour résoudre tout chevauchement de leurs domaines maritimes respectifs.

Cela concernera-t-il aussi la zone Nord et les Présides spoliés de Sebta, Melillia et des iles qui s’y rattachent ?

Lors d’un point de presse conjoint, tenu suite à un entretien à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita, et son homologue espagnole Arancha González Laya, les deux responsables ont souligné l’attachement des leurs pays au droit de la mer et leur rejet de toute mesure unilatérale.

Dans ce contexte, N. Bourita a souligné que le Maroc s’engage à respecter le principe du dialogue sur la base duquel les deux parties œuvreront à trouver les mécanismes à même de résoudre tout chevauchement de leurs domaines maritimes, faisant remarquer que le droit de la mer prône, dans ces cas de figure, les négociations «qui constituent le moyen adéquat dans les relations entre deux pays voisins».

Le ministre a noté que l’établissement de la compétence juridique du Royaume sur l’ensemble de son domaine maritime est un droit de souveraineté garanti par les législations internationales et par le droit international, rappelant que l’Espagne «avait pris les mêmes mesures en 2010, y compris pour la région des Iles Canaries, sans demander la permission du Maroc, de même que le Royaume n’a pas demandé de permission. Et cela s’inscrit dans leur droit.»

N. Bourita a indiqué que le Maroc «rejette le fait que les autres lui imposent leur volonté, et s’abstient d’imposer la sienne aux autres».

Tout cela a de quoi rassurer quant à la pertinence de la démarche marocaine.

Toutefois, force est de souligner que le chef de la diplomatie marocaine n’a en aucune façon fait la moindre allusion à la zone Nord, là où nichent les Présides spoliés de Sebta et Melillia. Cela sans oublier les ilots qui s’y rattachent. Quel sort leur réserve-t-on ?