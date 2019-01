Dossier saharien : Le « brief » de Köhler attendu en janvier

Horst Köhler, envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara est appelé à « briefer » dès janvier, à New York, le Conseil de sécurité sur la dernière table ronde de Genève et les initiatives visant la reprise du processus politique.



Ce premier briefing de 2019 intervient en application de la résolution 2440 adoptée le 31 octobre 2018, demandant au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de « tenir le Conseil de sécurité informé de l’évolution du dossier du Sahara, trois mois après l’adoption de la résolution ou à chaque fois qu’il le juge opportun ». Et après un mois des premiers pourparlers quadripartites (Maroc, Algérie, Polisario, Mauritanie), tenus les 5 et 6 décembre 2018 au siège de l’ONU à Genève, à l’initiative de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU, Horst Köhler.

Deux faits notables ont marqué cette étape. D’abord, la délégation marocaine était aussi composée de représentants élus des populations des provinces du Sud, ce qui prive les séparatistes de « l’exclusivité » de la représentation de la population saharienne. Ensuite, l’Algérie, citée en tant que « partie » au conflit dans la résolution 2440, a été représentée à cette table ronde par Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères.

La séance de « hearing » accordée à Horst Köhler devrait être consacrée à la présentation des résultats de la première table ronde de Genève qui a abordé «les opportunités et défis d’une véritable intégration régionale» et «les étapes futures du processus politique au Sahara». Le tout s’est déroulé, globalement, dans un climat qualifié de « positif ». Les quatre parties sont donc appelées à une deuxième table ronde prévue, elle, fin mars et début avril prochain. Le traitement du dossier saharien passe par un tournant puisque le mandat de la Minurso, sous pression US, a été écourté de moitié depuis avril 2018. En outre, John Bolton, Conseiller du président Trump à la sécurité, a évoqué sa « frustration » vis-à-vis d’un processus politique qui s’enlise et exprimé son « impatience » de voir le dialogue politique reprendre.

