Dr Oussama Fawzi, maitre du «takh !»: Le journaliste qui fait trembler les pétromonarchies

« Arab Times », pour ceux qui ne connaissent pas, est un site d’infos assez singulier. Animé par une équipe de journalistes arabes aux USA, depuis Houston, le site offre ce qui porte le plus les voix dissonantes qui portent dans l’espace arabe : des pod-casts qui mettent en vedette Dr Oussama Fawzi. Ce vieux de la vieille détonne par ses révélations sur les pétromonarchies. Mais il ne fait pas trembler que les seules monarchies du Golfe. La preuve ? Le 12 mai, à Washington, après plusieurs semaines de mobilisation tous azimuts, le journaliste jordanien, d’origine palestinienne, mais « citoyen américain » par dessus tout, il a organisé un meeting dans un square qui fait face à la Maison Blanche. C’était le jour où une réunion au sommet devait se tenir entre l’hôte du Bureau Ovale et trois leaders d’Arabie, des EAU et du Bahreïn. Avant que le calendrier ne soit chamboulé par le sit-in. Surtout que des portraits géants où figurent en bonne place Mohamed Ben Salmane, Prince héritier saoudien et son alter ego des EAU, Mohamed Ben Zayed, devaient essuyer des tirs de… chaussures. Et que des discours devaient être animés pour dénoncer les pétromonarchies et leur rôle assumé dans la déconfiture du monde arabe. On passe sur les péripéties rencontrées le jour « J ». Les autorités US qui avaient accédé à la demande de l’équipe animée par O. Fawzi multiplièrent les entraves pour limiter le nombre de l’assistance. 2.000 personnes, et pas plus pour un événement singulier, 500 chapeaux et rien que des T. Shirt « jaunes » à distribuer. Cela n’a en rien entamé la volonté des organisateurs qui ont tiré les leçons qui s’imposaient quant aux limites de la démocratie US. Ce qui a permis à O. Fawzi de voler dans les plumes de Trump depuis l’estrade montée dans le square. Mais ce n’est là que partie remise puisque le même collectif des arabes américains entend récidiver, en septembre prochain, pour montrer aux Américains avec qui leur administration fraye dans la région arabe. Sur Youtube, Dr Oussama Fawzi continue son show. Et n’écarte pas la possibilité d’organiser la même campagne à Londres. Réussira-t-il dans son défi ? Attendons pour voir… Et « takh » !

