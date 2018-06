Drame migratoire au large de la Tunisie: Au moins 46 morts!

Plus de 40 migrants ont trouvé la mort dans le naufrage, dimanche, de leur bateau au large des côtes de la Tunisie, écrit Reuters se référant au ministère tunisien de la Défense.

Selon le dernier bilan annoncé par les autorités tunisiennes, au moins 46 migrants se sont noyés après que leur embarcation a coulé au large des côtes tunisiennes. Plus tôt dans la journée, le ministère tunisien de l’Intérieur avait indiqué que 67 passagers avaient pu être sauvés par les gardes-côtes.

D’après les services de sécurité tunisiens, environ 180 migrants se trouvaient sur le bateau dont 80 d’entre eux étaient originaires d’autres pays d’Afrique.

L’Europe vit la crise migratoire la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. La crise actuelle résulte de toute une série de conflits armés et de problèmes économiques aigus dans les pays d’Afrique et du Proche-Orient.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) signale que vers le 30 mai, 32.080 personnes avaient déjà atteint l’Europe par voie maritime cette année. Quelque 660 personnes sont mortes noyées.