Drames de l’avortement: Un cimetière de poupées au pied du Parlement

Un sit-in pro-avortement sera organisé mardi 25 juin à 15h devant le parlement à Rabat à l’initiative de l’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (AMLAC), présidée par le docteur Chafik Chraïbi.

Une manifestation qui interpelle les parlementaires sur l’urgence d’adopter la loi élargissant le droit à l’avortement.

Trois ans après son adoption en conseil de gouvernement, le projet de loi est toujours bloqué au niveau législatif.

C’est la raison pour laquelle le sit-in organisé devant le parlement cherche à sensibiliser les élus sur les dégâts que représente l’avortement dans le pays.

Un phénomène d’ampleur puisque pas moins de 600 cas sont recensés chaque jour dans le pays.

Une affaire sur laquelle la majorité sera divisée, à coup sûr, les islamistes du PJD étant réticents à trancher dans un dossier éminemment social.

Le texte déjà approuvé en conseil de gouvernement est loin d’être aussi permissif que ne le craignent les élus islamistes.

L’avortement n’est légal que dans trois cas spécifiques : lorsque la femme est victime de viol ou d’inceste après ouverture d’une enquête judiciaire, lorsqu’elle est atteinte de troubles mentaux, et en cas de malformation fœtale.

Sans quoi, la sentence reste lourde pour tout contrevenant.

Pour marquer les esprits lors de ce sit-in pour lequel l’AMLAC essaie de mobiliser un

« maximum », les manifestants sont invités à se munir de poupées ou poupons sans habits sur lesquels devra être écrit « Article 453 » au marqueur, en référence à l’article du code pénal qui punit l’avortement sauf dans le cas où la vie de la mère est en danger.

« Il s’agit de déposer ces poupées par terre dans la rue, devant le parlement pour symboliser ce qui se passe quand ces femmes sont réduites à vivre ce cauchemar d’abandonner un enfant », rappelle C. Chraïbi dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Et partant, ajoute-t-il, « faire voir à notre pays tout entier ce qu’il se refuse de voir, à savoir ce que notre hypocrisie crée dans notre société. »

Selon C. Chraïbi, le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur l’avortement est notamment dû au fait que ce projet a été confié à la commission de la justice au lieu de la commission de la santé.

« Cette question entre dans le cadre du code pénal alors qu’elle devrait être liée au code de la famille », souligne-t-il.

« C’est pour cela que nous ne sommes pas très optimistes, car ce sera toujours

criminalisé ».

Actuellement, l’avortement est toujours puni par la loi.

Selon le code pénal, une femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire, ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet risque une peine de six mois à deux ans de prison et une amende de 500 à 5.000 dirhams. Si aucune statistique officielle n’existe, entre 600 et 800 avortements clandestins auraient lieu chaque jour dans le pays selon l’AMLAC.