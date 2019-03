Droits humains : A Genève, Riyad sur la sellette

Lors d’une conférence internationale sur la situation des droits humains, à Genève, Riad a été mise sur le sellette à cause de son attitude cavalière affichée à l’encontre des organismes chargés des droits de l’homme.

L’Arabie Saoudite empêche en effet les missions aussi bien de l’ONU que celles des ONG de vaquer à leur travail dans le Royaume Wahhabite où l’on fait peu de cas des droits humains quand bien même la couronne tente de faire reluire son blouson auprès de la communauté internationale. Omaima al-Najjar, blogueuse saoudienne réfugiée en Italie, était à Genève lundi pour dénoncer les dérives autoritaires et sécuritaires en Arabie saoudite.

«Je ne suis pas seulement bannie de mon pays. Je n’ai plus de contacts avec ma famille ou mes proches. Je suis une exclue», proteste-t-elle. Cette réfugiée politique de 30 ans, diplômée en médecine, réagit à l’incarcération de 21 défenseurs des droits de l’homme. «Les réfugiés politiques sont les seuls à pouvoir témoigner de ce qui se passe. A l’intérieur du pays, et surtout depuis l’arrivée au pouvoir du prince héritier Mohammed ben Salmane, la situation s’est détériorée. Médecins, économistes, acteurs de la société civile… Toutes les personnes qui ont émis la moindre remarque visant le pouvoir sont en prison. Il fallait donc que je me mette à parler.»

Un témoignage de plus qui écorne davantage l’image de la monarchie saoudienne qui assure prôner l’ouverture d’un système théologique sclérosé.