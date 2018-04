DSI Afrique francophone: Le sommet IDC 2018 au Maroc

L’International Data Corporation (IDC) vient d’annoncer le retour de son sommet DSI Afrique francophone annuel au Maroc pour l’édition 2018 prévue le 3 mai prochain au Mazagan Beach Resort d’El Jadida. Près de 80 dirigeants d’entreprises opérant dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) les plus influents de la région seront présents tandis qu’une équipe de spécialistes et visionnaires respectés du secteur partageront leurs regards uniques et présenteront leurs stratégies innovantes pour prospérer dans l’économie numérique. Le sommet DSI Afrique francophone IDC a servi comme plateforme pionnière du leadership orienté vers les TIC dans la région depuis la première édition en 2013, et celle de cette année verra une équipe de spécialistes respectés dans le secteur, tels que Serge Findling, le vice-président à la recherche et au soutien à la transformation numérique d’IDC, traiter des priorités, opportunités et challenges majeurs en voie de dicter le paysage de l’investissement TIC nord-africain au cours de l’année à venir. Le programme du sommet a été conçu pour aider les DSI à repenser la façon dont ils exploitent l’information, implémentent les solutions TIC émergentes, et facilitent l’innovation à l’échelle de l’organisation, dans le but à terme de rendre leurs entreprises plus réactives, efficaces et productives que jamais. La montée de l’automation et de ses perturbations sera un sujet proéminent, et des conseils d’experts seront aussi fournis sur des questions telles que la dynamisation des activités numériques à l’échelle requise, la bonne exploitation de la mobilité d’entreprise, la construction d’une stratégie de cybersécurité résiliente et la valorisation de l’innovation avec le cloud. Destiné exclusivement aux cadres dirigeants et de niveau supérieur, l’événement combinera des présentations incitant à la réflexion avec des ateliers interactifs, des débats et des études de cas, tout en facilitant les rencontres en tête à tête entre les fournisseurs de solutions technologiques de pointe et les décideurs influents responsables du déploiement de leur implémentation.

