E-administration La Belgique s’implique 

Etalé sur quatre ans, ce programme qui s’inscrit dans le cadre des quatre transformations structurelles du « Plan national de la réforme de l’Administration », dont la transformation digitale, a pour objectif d’adopter une approche commune entre l’ensemble des administrations et départements en matière de transformation digitale et de renforcement des compétences des ressources humaines dans le suivi et l’exécution des projets numériques.Ce qui permettrai in fine au ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique de disposer des capacités en matière de communication et de coordination.

Selon M. Benabdelkader, ce projet concerne l’accompagnement d’un certain nombre de départements ministériels et d’institutions nationales dans le secteur de la transformation digitale, considéré comme faisant partie des chantiers importants et nécessaires initiés dans le cadre du plan national de réforme de l’administration et de transformation digitale. Le projet s’aligne sur les nouvelles thématiques prioritaires, notamment la digitalisation pour le développement, a-t-il fait savoir, précisant que l’intervention veut centrer l’appui au profit des partenaires concernés par la mise en œuvre de l’ensemble du programme de coopération bilatérale et ainsi permettre au ministère de le dupliquer à l’ensemble des administrations.

Ledit programme, a pour objectif de servir aux usagers des services numériques de qualité, a noté le ministre, avançant que ceci ne peut se réaliser sans ressources humaines qualifiées et formées aux niveaux stratégique et opérationnelle, en matière de digitalisation.

De son côté, M. Trenteseau a fait savoir que « cet ambitieux projet revêt une grande importance dans la mesure où il va permettre de fournir des expertises dans le domaine digital au profit de plusieurs secteurs et de participer, par conséquent, à offrir un service public efficace aux citoyens« .

Il a souligné, dans ce sens, que la Belgique va mettre son expertise en matière de technologie numérique à la disposition de l’administration marocaine, pour lui permettre de suivre les mutations actuelles dans ce domaine.