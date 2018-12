Ecole Centrale Casablanca: La première promotion d’ingénieurs célébrée en grande pompe

L’Ecole Centrale Casablanca a organisé sa première cérémonie de remise des diplômes ce samedi 1er décembre. Les lauréats de la toute première promotion de l’ECC, premiers centraliens diplômés du campus de Casablanca, représentent l’aboutissement et la concrétisation du projet pédagogique de l’Ecole. L’événement, vecteur de messages forts et d’une puissante symbolique pour l’avenir du Maroc et de l’Afrique, a réuni de nombreuses personnalités dont Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’economie numérique, Jean-­François Girault, Ambassadeur de France au Maroc, Mohamed Aboussalah et Youssef El Bari Secrétaires Généraux des ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du MCIEN… et Joël Rousseau, Président du groupe NGE et parrain de cette 1ère promotion. Autorités, partenaires institutionnels, professionnels, corps enseignant, parents, familles, et élèves des nouvelles promotions, ont marqué par leur présence leur attachement à l’ECC. Mais davantage qu’une simple reconnaissance des compétences estudiantines des nouveaux ingénieurs centraliens, l‘événement a aussi et surtout confirmé la réussite du projet de l’Ecole Centrale Casablanca au Maroc. En fêtant la diplomation de sa première promotion d’ingénieurs centraliens, l’ECC envoie un signal fort à toutes les parties prenantes et intéressées tant au niveau national qu’international. Les lauréats, dont la plupart sont déjà embauchés en entreprise avant même de recevoir leur diplôme, attestent à travers leur réussite de la pertinence de l’implantation du modèle centralien en Afrique. Ils porteront désormais fièrement les couleurs de l’école Centrale Casablanca dans leurs futures aventures professionnelles. ’esprit d’entreprise, l’innovation, la responsabilité sociale, l’ouverture culturelle, la persévérance et l’engagement personnel sont autant de valeurs que l’ECC souhaite promouvoir auprès de ses élèves, amenés à devenir les leaders de l’Afrique de demain. Des potentiels qui sont déjà l’objet de toutes les attentions. En témoigne la présence des entreprises partenaires de l’ECC dont l’OCP, la CDG, Atos, Safran, Attijatiwafa bank, BCP, MaghrebSteel, Société Générale, NGE…

