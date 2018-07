Economie de santé: La Britcham prend le pouls

Évolution et élargissement de l’assurance maladie, suivi et évaluation du parcours santé, innovations médicales et pharmaceutiques… Tels sont quelques uns des défis du secteur de la santé au Maroc. Dans ce sens et quarte mois après la présentation du Plan Maroc Santé 2025, la Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc organise le Jeudi 12 juillet à Casablanca, une conférence-débat sur le thème : « L’Economie de Santé au Maroc : Défis et perspectives d’avenir ». Comment le Royaume compte-t-il faire évoluer son système de santé ? Quels défis dans le suivi et le remboursement des patients ? Quel rôle de la pharmaco économie ? Quelle économie de la santé dans les prochaines années ? Pour répondre à ces questions, un panel de quatre acteurs du public et du privé fournira axes stratégiques, chiffres et benchmark pour réussir ces chantiers essentiels et favoriser l’accès aux soins et aux médicaments à l’ensemble de la population Marocaine. Le panel sera composé de Hicham NEJMI, Secrétaire Général du ministère de la Santé, Christophe SAUBOIN, Directeur Economie de santé GlaxoSmithKline Global, Naoufal EL MALHOUF, Directeur Général de l’ANAM (Agence Nationale de l’Assurance Maladie) et Chakib NEJJARI, Président de l’Université Mohamed VI des Sciences de la Santé (UM6SS).

