Economie sociale et solidaire: Et de quatre pour les Assises de Skhirat

Le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale a organisé ce Mercredi 19 décembre 2018 au Centre International des Conférences de la ville de Skhirat, la 4ème édition des Assises Nationales de l’Economie Sociale et Solidaire. Placée sous le thème : « Nouvelle Stratégie de l’Economie Sociale et Solidaire, un Défi Futur pour un Développement Economique Territorial Durable», cette édition, qui s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux programme Gouvernemental visant à doter le secteur de l’Economie Sociale d’une politique publique concertée et inclusive, a été l’occasion idoine pour le ministère de présenter et de partager avec ses partenaires les résultats de l’étude commanditée auprès du Cabinet Mazar pour l’élaboration d’une stratégie nationale de l’Economie Sociale et Solidaire. Cette rencontre constitue aussi une plate-forme d’échange entre les participants dans divers ateliers interactifs, qui vont enrichir le débat autour de la stratégie nationale d’un secteur en pleine mutation, afin de ressortir les recommandations appropriées émanant des différentes parties prenantes et de projeter les modalités de leurs mise en œuvre ,en adoptant la contractualisation comme outil d’opérationnalisation ,mettant en exergue les engagements de tous les acteurs et les intervenants du secteur de l’économie sociale et solidaire, en particulier au niveau local et régional. Ont pris à cette édition des invités de marque, des membres du gouvernement, des élus, des institutionnels, d’imminents experts universitaires, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des professionnels, des Organismes non Gouvernementaux, des acteurs de la société civile, des représentants des plus grandes institutions de l’économie sociale et solidaire des pays africains, européens, américains et asiatiques qui enrichiront les orientations stratégiques de l’étude susmentionnée grâce aux expériences et aux compétences internationales de pointe dans ce domaine. Le tissu de l’ESS Marocain a connu une évolution considérable depuis une dizaine d’années. Il compte aujourd’hui plus de 20.000 coopératives encadrant plus de 500.000 personnes, plus de 130.000 associations (y compris les associations qui n’appartiennent pas à l’ESS) et plus de 63 mutuelles dominées par les mutuelles des salariés du secteur public. Cette dynamique relève de l’impulsion de l’INDH et de l’apport des différents programmes sectoriels et régionaux dédiés à l’économie sociale et solidaire ,mis en place par différents départements ministériels, notamment le Pilier 2 du Plan Maroc vert, consacré à l’agriculture solidaire, qui prévoit la constitution de 8000 coopératives à l’horizon 2020, la Vision 2015 de l’artisanat au profit des mono-artisans, vision 2020 du tourisme en faveur du tourisme rural et du tourisme solidaire, le Plan Halieutis 2020 qui développe une panoplie de mesures incitatives à la pêche artisanale, etc…

Related