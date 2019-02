Education financière: La BVC  et le CISI lancent une offre de certifications

La Bourse de Casablanca s’implique davantage dans la promotion de l’éducation financière et annonce la mise en place, grâce au partenariat conclu avec le Chartered Institute for Securities & Investment (le CISI), de certifications en finance délivrées suite à des formations au cursus courts et donnent lieu à la délivrance d’une certification.

Ainsi et dans un premier temps, ce programme sera dédié aux étudiants avant d’être élargi, notamment aux professionnels du secteur financier au Maroc qui souhaitent obtenir des certifications internationales. Concrètement, la première certification lancée porte sur les principes et fondamentaux des services financiers et sera dispensée en anglais et en français à travers un accès à la plateforme en ligne du CISI. Lors de cet événement, la Bourse de Casablanca a également procédé à la signature de partenariats avec 6 établissements publics et privés de l’enseignement supérieur afin de mettre à la disposition des bénéficiaires des certifications, des salles accréditées par le CISI pour le déroulement des examens. Ces établissements sont : l’ENCG d’Agadir, l’ENCG de Tanger, l’INSEA de Rabat, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, l’Université Internationale de Casablanca et l’Université Internationale de Rabat.