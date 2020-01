Éducation par le Sport: Casablanca abrite le premier sommet dédié en Afrique

En partenariat étroit avec le ministère de l’Education nationale, TIBU Maroc, la principale organisation dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport au Maroc, vient d’annoncer la tenue du 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique sous le thème «Libérer le potentiel de la jeunesse Africaine grâce à la force du sport».

Ce premier sommet de l’éducation par le sport en Afrique, prévu à Casablanca du 4 au 6 avril 2020, réunira la famille du sport, les éducateurs et coachs sportifs, les ONGs et la société civile sportive, les jeunes sportifs et leurs familles, les élus et membres des gouvernements africains, le secteur privé de l’industrie du sport, les entreprises socialement engagées dans le domaine du sport, les gloires et les champions sportifs, les experts, les chercheurs et les leaders qui œuvrent à favoriser l’accès au sport auprès de tous.

Le thème choisi pour ce Sommet souligne à lui seul l’importance de réunir l’ensemble des acteurs nationaux, régionaux et mondiaux qui participent de près ou de loin à la promotion et au développement du sport en tant que moyen d’éducation, d’inclusion économique et sociale, d’égalité des chances et de développement durable.

Aussi, l’échange et la collaboration entre l’ensemble des acteurs de l’écosystème s’avère une nécessité afin d’initier des discussions entre intervenants et experts sur la nécessité institutionnelle et identitaire du sport dans le modèle de développement des pays africains.

Cela permettra également de Partager les bonnes pratiques et programmes prometteurs qui répondent à des problématiques sociales à travers le sport, célébrer les réussites locales et régionales utilisant le sport comme un moyen de changement social, et enfin élaborer une stratégie de plaidoyer efficace auprès des gouvernements et l’Union du continent Africain afin qu’ils assimilent le rôle du sport dans l’agenda mondial du développement en tant qu’outil prodigieux pour répondre à des problématiques sociales liées à la santé, l’éducation, l’égalité des chances, l’employabilité, le développement durable et autres secteurs économiques et sociaux.