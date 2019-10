EFE-Maroc La BBC explore le parcours des jeunes chercheurs d’emploi

La BBC a consacré un reportage à l’économie et aux enjeux de développement du Maroc dans une émission intitulée « Morocco’s Economic Ambitions » (Les Ambitions Économiques du Maroc). Interviewée à ce sujet, la Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) est présentée comme une opportunité pour les jeunes chercheurs d’emploi de développer de nouvelles compétences pour percer sur le marché du travail.

Fatima Ezzahra, 24 ans, a intégré l’un des programmes phares d’EFE-Maroc axé sur la reconversion au métier de développeur informatique.

Elle témoigne : « J’ai un diplôme de master en ingénierie environnementale. J’ai cherché un emploi dans ce domaine pendant près d’un an. J’ai alors décidé de me reconvertir dans un secteur plus porteur. C’est à ce moment-là que j’ai découvert la formation en développement informatique proposée par EFE-Maroc. »

Interrogée sur cette reconversion et son retour d’expérience, Fatima Ezzahra avoue qu’elle avait beaucoup d’espoir après avoir obtenu son premier diplôme.

« Cette opportunité de reconversion est ma chance d’obtenir un emploi, » conclut-elle.

Pour Anas Guennoun, Président d’EFE-Maroc : « Le récit de Fatima Ezzahra illustre la frustration de nombreux jeunes marocains, qui restent peu informés et orientés sur les débouchés et perspectives professionnels qui s’offrent à eux. Pourtant, les entreprises recrutent et peinent à trouver les profils adéquats ».

Pour répondre à ce décalage du marché, EFE-Maroc collabore avec les entreprises pour collecter leurs besoins, adapter les formations aux exigences des recruteurs, et former ou reconvertir de jeunes chômeurs qui sont ensuite insérés en poste d’emploi.

« Nos jeunes ont un potentiel qui reste inexploité, et notre travail consiste à susciter des vocations et révéler des talents », indique Jihane Lahbabi-Berrada, Directrice Générale d’EFE-Maroc.

EFE-Maroc a accompagné plus de 50.000 chercheurs d’emploi depuis sa création en 2007, dont 52% de femmes.

88% des lauréats de son programme Formation-Insertion sont insérés en entreprise, avec un taux de rétention en emploi de 94%.

EFE-Maroc est affiliée au réseau Education For Employment (EFE) qui opère à travers l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.