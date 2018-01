Effervescence en Tunisie: Les leçons d’une révolution…

Les troubles qui continuent à secouer la Tunisie expriment les espoirs déçus par une crise socioéconomique des plus aigues. Si des centaines de personnes ont défilé dans le calme dans les provinces et dans la capitale pour célébrer le septième anniversaire de la révolution du Jasmin, les manifestants réclament la fin des mesures d’austérité quand bien même l’Exécutif aurait choisi d’annoncer, le 13 janvier, des mesures en faveur des plus pauvres. Dans le panier, on trouve pêle-mêle la revalorisation des allocations sociales, un plan logement, une couverture maladie universelle ou encore d’un minimum retraite. Fuite en avant ou prise de conscience ?

Quoi qu’il en soit, le fait est que le Président Béji Caïd Essebsi reconnaît en marge d’une réunion décisive que « le climat social et politique n’est pas bon ». En effet, au palais de Carthage, le Président était entouré des partis de la coalition au gouvernement, de la centrale syndicale UGTT et du patronat pour dégager une sortie à la crise qui sévit dans le pays. Plus, au-delà des mesures déjà annoncées pour atténuer un tant soi peu la colère ambiante, Rached Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahda, a proposé que le Front populaire, appui des foules en colère, intègre le gouvernement. Pourtant, c’est bien cette formation de gauche radicale qui a été chargée par le gouvernement d’attiser le feu et qui en paye le prix avec l’arrestation de plusieurs de ses leaders. Ira-t-on vers un apaisement ? Rien ne l’indique au regard de la tension qui persiste. En l’espace d’une semaine les autorités ont déjà arrêté plus de 800 personnes. Amnesty International a dénoncé un usage « excessif » de la force et des « manœuvres d’intimidations contre les manifestants pacifiques ». Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies a de son côté demandé aux autorités de ne pas procéder à des arrestations arbitraires. Pour les Tunisiens, surtout les jeunes désoeuvrés, la révolution qui a charrié dans son sillage pas moins de dix gouvernements n’a pas tenu ses promesses. Pas moins de 600 000 personnes sont au chômage en Tunisie, dont 30% de diplômés.

La Tunisie des marges a grondé quelques jours avant la fête de la révolution pour dire aux politiciens que sa population est désabusée et veut voir la concrétisation des promesses. Le calme est certes revenu grâce à l’action des forces de l’ordre et de l’armée, soutenues par une large frange de la population, opposée au pillage et au chaos. Toutefois, «c’est un signal qui ne trompe pas sur le volcan au-dessus duquel vit la Tunisie», comme l’a indiqué Saïd Aïdi, ex-ministre de la Santé et président du parti Beni Watani. Gouvernement et opposition s’accordent à dire que la Tunisie traverse une grave crise économique, comme le prouvent les indicateurs macroéconomiques. L’endettement extérieur est passé de 40%, en 2011, à 70% du PIB, aujourd’hui. Le dinar a perdu plus de 30% de sa valeur par rapport aux autres monnaies de référence (dollar, euro et livre sterling).

La balance des paiements est déficitaire de près de 15% du PIB. Le déficit budgétaire n’est pas descendu sous les 6%. La croissance est restée entre 1 et 2% durant les six dernières années. Et, cerise sur le gâteau, l’inflation officielle est montée à 6% ; l’inflation ressentie dépasse par contre les 20%. C’est très loin des engagements des politiciens de tous bords, qui ont promis monts et merveilles aux Tunisiens depuis la révolution, et notamment lors des élections de 2014.