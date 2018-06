El Alamy félicite le trio nord-américain: Et s’engage à réaliser les projets socio-sportifs

Réagissant à l’élimination de la candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026, le Comité de candidature Maroc 2026 a tenu à « féliciter le trio nord-américain » tout en lui souhaitant « bonne chance ». Dans un communiqué, ledit Comité « remercie vivement les pays qui ont voté pour le dossier du Maroc et rend hommage à toutes les équipes qui ont participé avec professionnalisme et abnégation à la campagne de candidature Maroc 2026. » Moulay Hafid Elalamy, a souligné que « le Maroc est fier d’avoir mené une campagne engagée, éthique et s’inscrivant totalement dans le respect des règles imposées par la FIFA ». Et rappelé que le Maroc a démontré « sa capacité à organiser une Coupe du monde ». On retiendra de ce communiqué l’engagement du Président du Comité quant à la réalisation « des projets que nous avons présentés dans le dossier de candidature ».

Related