Élection du Service Client de l'Année Maroc: Les résultats de la 3ème édition connus

Pour sa 3éme édition, l’Élection du Service Client de l’Année Maroc, l’événement indépendant de la relation client, a annoncé ce jeudi soir au Studio des arts vivants de Casablanca, le palmarès de l’Élection du Service Client de l’Année Maroc 2020.

Organisés par Baromètre Service Client Maroc et réalisés par Kantar TNS et Approche client, les tests clients mystères menés pendant 12 semaines (de Juin à Aout 2018) ont permis de récompenser les entreprises les plus performantes en matière de relation client.

Chacune des entreprises volontairement participantes a été soumise, aux tests suivants, selon la technique du client mystère : 105 appels téléphoniques, 10 visites physiques, 30 emails et/ou formulaires de contact 15 navigations internet sur pc, smartphones et tablettes. Les participants ont été testés principalement sur des scénari avant vente sur une moyenne de 15 critères allant de l’accueil à la prise de congé.

Dans chaque catégorie, la société qui a la note la plus élevée s’est vu recevoir le prix Élu Service Client de l’Année Maroc.

La note minimale pour être éligible étant de 11,5/20.

Le palmarès dévoilé ce jeudi 24 octobre devant plus de 400 personnes comprend 14 entreprises représentant les différentes catégories ont été récompensées pour cette 3ème édition, dont 5 pour la troisième année consécutive.

Les lauréats par catégorie sont pour le secteur Banque : BMCE Bank of Africa ; Oppérateur Telecom : Orange ; Banque participative :BTI Bank ; Assurance : AXA Assurance ; Fournisseur d’énergie : AMENDIS ; Promotion immobilière : Palmeraie Développement ; Réparation SmartphonesetTablettes :ISLAHATE ; Electroménager : BOSH ; Location de véhicules longue durée : ALD Automotive ; Automobile : Hyundai ; Services aux automobilistes :Total Maroc ; Moyens de paiement et transfert d’argent :Wafacash ; Electronique grand public : SAMSUNG ; Distribution de produits techniques : ELECTROPLANET.

Chefs d’entreprises, Directeurs de la Relation Client, Directeurs Marketing, Directeurs Commerciaux, Directeurs de la Communication ont accompagné leurs équipes pour célébrer cette consécration.

Les entreprises lauréates peuvent désormais se prévaloir de ce signe de valorisation client dans leurs catégories respectives sur leurs différents supports de communication internes et externes pendant une durée d’une année, jusqu’au 31 septembre 2020.