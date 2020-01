Éliminatoires africaines qualificatives aux JO de Tokyo: Quatre taekwondoïstes marocains à l’épreuve…

Oumaima Bouchti (-49 kg, 8ème mondiale) et Nada Laaraj (-57kg, 11ème mondiale) chez les dames et Omar Lakhel (-58kg, 17ème mondial) et Achraf Mahjoubi (-80 kg, 23ème mondial), chez les messieurs, sont les quatre taekwondoïstes sélectionnés pour prendre part aux éliminatoires africaines qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo, prévues à Rabat les 22 et 23 février 2020.

Composé du sélectionneur national, David Sikot, le comité technique de la FRMT a tranché en prenant en considération l’aptitude des taekwondoïstes retenus sur les plans physique et mental en vue d’assurer la qualification aux JO de Tokyo.

Depuis la programmation du Taekwondo aux Jeux Olympiques de Sydney en l’an 2000, le taekwondo marocain a toujours été en force aux Jeux Olympiques.

Après cinq participations aux Jeux Olympiques ( 2000 (Sydney), 2004 (Athènes), 2008 (Pékin), Londres (2012), et Rio Janeiro(2016), le Maroc est revenu bredouille à cinq reprises.

La faute aux décideurs de la Fédération Royale Marocaine de Taekwondo qui n’avaient pas procédé au turn-over du staff technique où le prétendu directeur technique national était l’homme à tout faire en portant même la casquette de sélectionneur et d’entraîneur !Aujourd’hui avec un staff technique français aguerri, le Taekwondo marocain est à la croisée des chemins.

La qualification aux Jeux Olympiques ne doit plus cacher les contre- performances aux Jeux olympiques.

En attendant la qualification des quatre taekwondoïstes marocains, c’est le podium olympique qui doit l’objectif majeur et non la qualification. L’essentiel n’est plus la participation pour contredire le baron des JO, Pierre de Coubertin.