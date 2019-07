Energie appelée: Hausse de 5,2% à fin mai

La production nationale de l’énergie électrique continue sur son élan à fin mai 2019, affichant une hausse de 27,4%, après +5,8% il y a une année.

Cette dynamique s’est nourrie, essentiellement de la bonne tenue de la production privée (+52,5%, après +2,4% un an auparavant).

Dans une moindre mesure, cette évolution a bénéficié de l’augmentation de la production des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 de 75,9%.

Pour ce qui est de l’énergie produite par l’ONEE, elle a reculé de 23,2% à fin mai 2019, après +11,2% l’année précédente.

Compte tenu de ces évolutions et d’une augmentation du volume de l’énergie nette appelée de 5,2%, le volume des importations de l’énergie électrique a reculé de 93% au terme des cinq premiers mois de 2019, après un repli de 20,7% il y a une année.

Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle a affiché une légère reprise de 0,2% à fin mai 2019, après une baisse de 0,2% un an plus tôt, recouvrant une hausse des ventes de l’énergie de basse tension de 5,9% (après +3% à fin mai 2018), atténuée par le recul des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension de 1,5%.