Energies renouvelables: IDSUD Énergies parle stratégie d’intégration

Dans un contexte où le Maroc souhaite développer son industrie tout en se positionnant en tant que leader des énergies renouvelables en Afrique, IDSUD Énergies Afrique, filiale du Groupe français IDSUD Énergie, en partenariat avec DMEGC Solar, premier fabricant mondial de cellules photovoltaïques, a organisé hier 5 avril à Casablanca une conférence portant sur le thème : « Les énergies renouvelables dans votre quotidien : de la réflexion à l’intégration ». Animée par des experts du domaine des énergies renouvelables, la conférence a eu pour objectif de pousser la réflexion plus loin sur les ENR à porter, la stratégie dans une intégration ENR ou encore dans quel environnement intégrer les ENR. Constat, il existe des solutions de pointe dédiées aux entreprises, industriels ou encore aux collectivités : candélabre autonome, station de recharge pour les véhicules électriques, centrale, kit photovoltaïque, container mobile solaire… Ainsi, la mise en place d’une stratégie « ENR » efficace permet non seulement de contribuer à l’effort national, mais aussi de réaliser des économies. Créé en 2013 à Marseille, le Groupe IDSUD Énergies est aujourd’hui présent à Hong-Kong, Singapour et Casablanca. Le Groupe a implanté sa structure Afrique au Maroc à l’occasion de sa participation au projet Logintek à Settat. Dans ce cadre, 800 candélabres autonomes Hybrid et Solaire ont été installés pour éclairer l’ensemble de la zone multimodale incluant le port sec sous douanes, le centre logistique, la technopôle et la zone industrielle.

Related