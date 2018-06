Enfin un sommet Trump-Poutine: Que réserve le sommet d’Helsinki?

Le Président russe Vladimir Poutine rencontrera son homologue américain Donald Trump le 16 juillet prochain à Helsinki, a annoncé jeudi le Kremlin.

A l’issue d’un entretien entre Vladimir Poutine et John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, le Kremlin a annoncé que le président russe et son homologue américain vont se retrouver prochainement pour leur premier sommet bilatéral « dans un pays tiers ».

« Je peux dire qu’un accord a été atteint pour la tenue d’un sommet, et même un accord sur le moment et le lieu », a déclaré le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov aux agences de presse russes. Si ces détails seront annoncés jeudi, on sait déjà qu’il se tiendra « dans un pays tiers », « très pratique à la fois pour la Russie et les Etats-Unis », a précisé I. Ouchakov.

D. Trump et V. Poutine ne se sont rencontrés jusqu’à présent qu’en marge de réunions internationales, la dernière fois en novembre dernier au Vietnam. Le président américain, qui a évoqué la semaine dernière une possible rencontre en juillet avec son homologue russe, a mandaté son conseiller John Bolton pour tenter d’en poser le cadre.

Ce sommet bilatéral doit intervenir alors que les relations entre les Etats-Unis et la Russie n’ont jamais été aussi mauvaises depuis la guerre froide, empoisonnées par le conflit syrien, la crise ukrainienne et les accusations d’ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016.