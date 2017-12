Engagement papal en faveur des immigrés: Une messe revendicative

Le pape François a une nouvelle fois exhorté à l’accueil des migrants et des réfugiés à l’occasion de la messe de minuit célébrée dimanche 24 décembre, dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Comme il a déjà souvent eu l’occasion de le faire, le chef de l’Église catholique s’est appuyé sur la figure de la Sainte famille et sur les conditions qui ont entouré la naissance de Jésus, commémorée à Noël par les chrétiens, pour plaider la cause des étrangers « contraints de quitter leur terre » aujourd’hui.

Lorsque Marie, sur le point d’accoucher, et Joseph, contraints de se rendre à Bethléem « par décret de l’empereur », qui avait ordonné le recensement de la population, arrivent sur place, ils font « l’expérience que c’était une terre qui ne les attendait pas, une terre où il n’y avait pas de place pour eux », a commenté le pontife argentin.

Ils se trouvent plongés « dans l’obscurité d’une ville qui n’a ni espace, ni place pour l’étranger qui vient de loin, dans l’obscurité d’une ville qui (…) semblerait vouloir se construire en tournant le dos aux autres ».

Dans leurs pas, a-t-il ajouté, « nous voyons les traces de familles entières qui, aujourd’hui, se voient obligées de partir. Nous voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s’en aller mais qui sont obligées de se séparer de leurs proches, sont expulsées de leur terre ».

S’appuyant sur le récit des Evangiles, le pape a de nouveau mis en cause la responsabilité des gouvernants dans ces exodes. Par référence au roi de Judée, qui aurait ordonné la mort de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem afin d’éliminer le « roi des juifs » dont on annonçait la naissance, François a affirmé que beaucoup de réfugiés fuyaient pour « survivre aux Hérode de l’heure qui, imposer leur pouvoir et accroitre leurs richesses, n’ont aucun problème à verser du sang innocent ».

Puis, il s’est adressé aux sociétés dans lesquels ces migrants cherchent refuge et qui sont tentées, comme en Europe, de fermer leur porte à une partie d’entre eux. Il les a appelées à faire en sorte que « personnes ne [sente] qu’il n’a pas de place sur cette terre » et à transformer « la force de la peur en force de la charité (…), la charité qui ne s’habitue pas à l’injustice comme si celle-ci était naturelle, mais qui a le courage, au milieu des tensions et des conflits, de se faire terre d’hospitalité ».