Ennahda rafle la mise des municipales: Tunis sous sa coupe?

Le parti islamiste Ennahdha est arrivé en tête à Tunis à l’issue des municipales du 6 mai, sans pour autant disposer de la majorité absolue requise pour l’élection du maire, selon les résultats préliminaires officiels annoncés le 9 mai. Ennahdha a obtenu 21 sièges sur 60 dans la capitale, tandis que le parti présidentiel Nidaa Tounes, avec lequel il est allié sur le plan national, en a obtenu 17, a précisé le 9 mai l’instance chargée d’organiser les élections (Isie).Des tractations sont en cours entre les chefs de partis pour mettre en place des coalitions à l’échelon local. Souad Abderrahim pourrait devenir la première femme maire de la capitale, un poste jusque-là attribué par le président de la République. Si elle a rejoint le bureau politique d’Ennahdha depuis septembre 2017, elle rejette la définition d’islamiste et se définit comme « indépendante ».

Ce premier scrutin local de l’après révolution de 2011 a été fortement marqué par la désaffection des électeurs. Selon les premiers chiffres de l’Isie publiés lundi 7 mai, le taux de participation était de 33,7 %. Seuls 1 797 154 Tunisiens ont voté, sur les plus de 5,3 millions d’électeurs inscrits.

L’Isie, l’instance chargée des élections, a annoncé les résultats des municipales tenues le 6 mai en Tunisie. 7212 conseillers municipaux ont été élus dans les 350 municipalités que compte le pays. Et la surprise de ces élections, c’est la percée des listes indépendantes, non affiliées à des partis.

32,9%, soit près d’un tiers des sièges au niveau national. Les listes indépendantes font une entrée remarquée dans les conseils municipaux. En comparaison les deux principaux partis du pays, les islamistes d’Ennahda et Nida Tounes, ont obtenu respectivement 29,7 et 22,2% des sièges. Et tous deux perdent du terrain : malgré leur débauche de moyens pendant la campagne, ils ont récolté moins de voix que lors des législatives de 2014.