Enseignants contractuels: Le MEN tend la main…

Le dialogue sur le dossier des enseignants-cadres des académies régionales de l’éducation et la formation (AREF) reprendra le 1-er novembre, a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département de l’Education nationale).

La réunion prévue, en présence des syndicats les plus représentatifs et des membres du comité de dialogue représentant les enseignants-cadres des AREF, intervient dans le cadre de la politique d’ouverture et de concertation adoptée par le ministère envers les partenaires sociaux concernant les différentes questions liées au secteur, affirme le département de tutelle dans un communiqué.

Parmi ces questions, figure le dossier des enseignants-cadres des AREF, avec comme finalité la consolidation de la stabilité professionnelle et sociale et la motivation de cette catégorie, à l’instar du reste du personnel de ce secteur, souligne le communiqué.

Le ministère, rappelle-t-on, avait interagi positivement avec les revendications des enseignants-cadres des AREF, à travers la révision du statut, selon une démarche accordant la force légale nécessaire au recrutement régional et assurant à cette catégorie une situation professionnelle similaire à celle des assujettis au statut des fonctionnaires du ministère de l’Education nationale.

Le gouvernement avait promis la révision du statut des académies régionales. Et la dernière réunion tenue par les deux parties concernées avait eu lieu le 13 Mars 2019.

Si le gouvernement avait promis la révision du statut des académies régionales, il n’en reste pas moins que les enseignants ont persisté à protester.

Ils réclament l’intégration directe dans la fonction publique, visant une situation professionnelle similaire à celle des fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires du ministère, tout en refusant le recrutement régional.

De quoi la réunion du vendredi sera-t-elle faite ? Réussira-t-elle à dégager une solution appropriée à un dossier conflictuel qui dure depuis trois ans déjà ?