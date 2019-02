Enseignants contractuels : Une manif dispersée à Rabat

Une manifestation des enseignants du groupe « la Cellule 19 » a été dispersée mardi, à Rabat, près du Palais Royal. Ses membres réaffirment qu’ils restent mobilisés et envisagent d’autres manifestations pour protester contre la politique du déni à laquelle ils sont confrontés. Cette manifestation intervient après le report d’une réunion avec le ministre de l’Education programmée la veille, lundi. Pour rappel, la réunion qui devait se tenir entre Said Amzazi et les six syndicats de l’enseignement, affiliés à la CDT, la FDT et à la Fédération nationale de l’enseignement a été reportée au lundi 25 février

Ces syndicats avaient annoncé une grève générale dans le secteur de l’enseignement le 20 février 2019, et une marche nationale le même jour à Rabat. A ce jour, la grève est toujours maintenue.

Les enseignants dénoncent les retenues sur les salaires des grévistes et demandent, entre autres, une augmentation des salaires et indemnités gelées depuis 2011.

Les trois syndicats se joignent aux mouvements de protestation lancés par différentes tranches du secteur, notamment les enseignants contractuels, ceux de « la cellule 9 » et le corps administratif de l’éducation. Cette année scolaire a été émaillée par plusieurs grèves qui ont paralysé le secteur.