Entreprenariat des jeunes: BMCE Bank à la 2ème édition du challenge franco-marocain

Consciente de l’importance que revêt l’entreprenariat au Maroc et fidèle à sa volonté d’accompagner les jeunes étudiants entrepreneurs, BMCE Bank déploie de nombreuses actions destinées à promouvoir la création de l’entreprise et le développement de l’esprit entrepreneurial innovant. Dans ce sens, BMCE Bank prend part à la 2ème édition du challenge franco-marocain de l’entreprenariat 2018 organisée par l’EM Lyon Business School en partenariat avec l’ambassade de France. Ainsi, 60 étudiants/doctorants d’écoles marocaines et françaises, répartis en 12 équipes simuleront la création d’un projet d’entreprise s’inscrivant dans le développement durable au niveau national et/ou continental et ce, autour d’une des quatre thématiques (IA for Business, Nouveaux services à la personne, Développement social et Villes durables). En effet, ce challenge a pour objectif de renforcer les interactions entre le monde de l’entreprise, les établissements d’enseignement supérieur et le monde de la recherche, tout en faisant collaborer des équipes de jeunes étudiants pluridisciplinaires et multiculturelles, dans un environnement favorable à l’innovation. Engagée en faveur de l’entrepreneuriat étudiant, BMCE Bank s’est associée à ce programme afin de consolider son dispositif existant en faveur des créateurs d’entreprises, soutenir la croissance et la création d’emplois au Maroc et réaffirmer ainsi son soutien à l’entrepreneuriat innovant qui est au cœur de sa stratégie de Banque Connectée à travers plusieurs initiatives originales dont le Club de l’Entreprenariat, le Club PME et AEA (African Entrepreneurship Award).

