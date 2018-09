Entreprenariat des jeunes: INJAZ Al-Maghrib célèbre les meilleurs

INJAZ Al Maghrib a organisé la compétition nationale de la meilleure Junior Entreprise 2018 qui vient récompenser les cinq mois intenses d’activités entrepreneuriales de nos jeunes entrepreneurs en herbe.

Lycéens et étudiants universitaires, ces jeunes en compétition sont issus des établissements d’enseignement publics marocains. Après plusieurs mois de formation au Company Program par des cadres d’entreprises bénévoles, ces jeunes viennent présenter leurs Junior Entreprises à un jury de professionnels, et concourir pour le prix prestigieux de la Meilleure Junior Entreprise 2018. Après une première sélection régionale, sur les 198 Junior entreprises en compétition, 22 équipes étaient en lice dans 2 catégories : lycée et Université. Les vainqueurs iront défendre les couleurs du Maroc à la Compétition Arabe organisée le 26 novembre au Koweït entre toutes les Junior Entreprises lauréates des 14 pays de la Région MENA. Evénement représentatif de l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc, cette compétition qui a décerné 9 prix aux équipes lauréates, est une véritable consécration pour ces jeunes.