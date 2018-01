Entrepreneuriat innovant: Avito lance le premier incubateur de start-up interne

Après avoir lancé en février 2016 l’Innovation Lab, qui permet à des étudiants d’exprimer leurs talents créatifs en concevant des produits nouveaux, Avito.ma, leader des annonces en ligne au Maroc, franchit une nouvelle étape dans sa démarche en faveur de l’innovation et de l’employabilité et a choisi de s’investir dans l’open innovation à l’attention de ses collaborateurs. Fin novembre, l’entreprise a démarré le projet Hunters, le premier incubateur de start-up interne au Maroc. Destiné à valoriser les approches rupturistes et à soutenir l’entrepreneuriat digital des employés d’Avito, Hunters fonctionne selon un principe original : les différentes phases de l’incubation et de l’accélération des start-up se font à la manière des niveaux d’un jeu vidéo. Faisant référence à la « chasse » de nouvelles opportunités de business dans les marchés émergents, Hunters a déjà permis l’organisation de plusieurs workshops en interne et d’un premier appel à projets, auquel ont répondu 11 collaborateurs soumettant 4 initiatives de start-up. Chaque projet comprend une étude de projet avec un calendrier et une série d’objectifs à atteindre. À chaque étape, les équipes profiteront du support d’Avito.ma et d’avantages qui évoluent au fur et à mesure que le projet prend forme. A l’issu de la présentation des différents projets par les collaborateurs, Avito a décidé d’en retenir deux. Hunters comprend trois « niveaux », auxquels correspondent les montants d’investissements fournis par Avito pour soutenir les projets : un premier Niveau d’une Valeur de 200 000 Dh, le deuxième pour une Valeur de 600 000 Dh, et enfin le troisième qui atteint une valeur de 1.2 MDH. Une fois le niveau 3 dépassé, l’équipe accède au niveau 4 qui lui permet de bénéficier d’un soutien pour rechercher un financement extérieur afin de créer une nouvelle société, dans laquelle Avito investira dans des parts.

Related