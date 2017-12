Entreprises et changement climatique: Clôture du cycle de formation de la CGEM

Le Vice-Président Général de la CGEM, Faiçal Mekouar, a présidé hier à Casablanca la cérémonie de remise des certificats du cycle 2017 de la formation « Entreprises et changement climatique » aux premiers bénéficiaires, en présence des représentants du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable et du Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc (PNUD) ainsi que d’autres personnalités. Cet évènement vient clôturer la série d’ateliers lancés en septembre dernier par la Confédération dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative Entreprises Climat Maroc (IECM), avec l’appui du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable et du PNUD. Avec pour objectif de doter les acteurs économiques marocains de collaborateurs avisés en matière de lutte contre les changements climatiques, capables de mener à bien les projets relatifs au développement durable et de promouvoir l’émergence de consultants à même de les accompagner dans la conduite du changement, cette formation a bénéficié une trentaine de responsables techniques d’entreprises et consultants juniors. Pour rappel, ce cycle de formation s’est articulé autour de 4 sessions ayant pour thèmes: les entreprises face aux défis/opportunités liés au changement climatique ; le bilan des émissions de GES des entreprises et leur atténuation; la vulnérabilité des entreprises au réchauffement climatique et les besoins d’adaptation et le montage de projets climat d’entreprises pour réussir l’accès à la finance climat.

