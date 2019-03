La crise structurelle chronique mine encore la fédération Royale Marocaine de Basketball face à un ministère de la Jeunesse et des Sports qui n’a pas pris le taureau par les cornes. Le dynamique et vrai passionné de la balle orange, Abdelouahed Boulaich, président de l’Ittihad Riadi de Tanger Basketball, a bien voulu répondre à nos questions.

Ça fait trois ans que votre combat contre l’actuel président de la Fédération Royale Marocaine de Basketball continue en pulvérisant un record de procès que vous avez intenté contre sa personne. Qu’en dites-vous ?

Abdelouahed Boulaich: C’est parce que le système de la gouvernance au sein de la FRMBB est trop défaillant. Un système frelaté où l’arbitraire et l’abus sont les mots-maîtres d’un président qui se moque de tout le monde ! Le recours à la justice est d’abord un droit et en l’absence d’organes d’arbitrage élus démocratiquement et d’une manière indépendante, notre seul recours demeure la justice étatique. Notre recours à la justice est le seul moyen pour mettre un terme aux dérives récurrentes du président de la FRMBB. Et ces dérives ont été déjà soulevées dans le rapport définitif d’audit.

Mais ce bras de fer n’a que trop duré et a porté préjudice au Basketball. Ne faut-il pas enterrer cette hache de guerre et tourner la page?

A.B. : Nous ne sommes pas d’abord dans la chasse aux sorcières. Nous ne sommes pas du tout face à des problèmes de personnes. Nous sommes par contre des dirigeants qui personnalisent la chose publique de la FRMBB.

Nous devons savoir que nous sommes des dirigeants bénévoles qui sacrifient beaucoup de temps et d’argent pour promouvoir le basketball. Notre objectif est d’avoir une fédération sportive forte sur le plan institutionnel et non une fédération qui est gérée par des membres qui ne pensent qu’à leurs appétits personnels et mesquins à telle enseigne que le prétendu Comité Directeur Fédéral illégitime interfère même avec les Commissions de discipline !

Sans parler des dossiers juridiques et administratifs des clubs et des ligues dont la plupart sont dans une situation illégale, y compris les associations sportives auxquels appartiennent le président et les membres du Comité Directeur Fédéral. Même quand vous avez un jugement de la justice en votre faveur, on le contourne par de faux arguments. Bref, la situation est indescriptible et le laisser-aller du ministère en a donné du fil à retordre.

Mais là vous réclamez l’ingérence du ministère de la Jeunesse et des Sports ?

A.B. : Le ministère n’est pas interpellé pour s’ingérer dans le processus électoral ou dans les problèmes de personnes. Il est interpellé pour réagir dans les règles de l’art en appliquant l’article 31 de la loi 30-09.

C’est à dire la désignation d’un Comité Provisoire?

A.B. : Tout à fait car il y a un rapport d’audit qui a épinglé la gouvernance de cette fédération et prouvé que nous n’avons pas tort. Il y a aussi un dossier brûlant au sein du tribunal des délits financiers à Rabat où le président de la FRMBB est accusé de malversations et de dilapidation de deniers publics. Ce qui a été démontré dans le rapport d’audit.

Et maintenant, que faire?

Nous sommes décidés à aller jusqu’au bout car notre souci c’est de sauver les meubles de la Fédération Royale Marocaine de Basketball. Nous connaîtrons le verdict de la justice mercredi prochain pour passer in fine à la vitesse supérieure. La seule issue, est la désignation d’un Comité Provisoire car on ne peut résoudre des problèmes avec des personnes qui sont responsables de ces problèmes. Le Basketball marocain est dans un état grabataire sur tous les plans. La quatrième place de l’Equipe Nationale à l’Afro Basketball 2017 n’est que l’arbre qui cache une forêt de bidules ridicules pas bons à raconter. Les éliminatoires de la Coupe du monde ont mis à nu notre niveau et l’improvisation dans laquelle on s’englue de plus en plus.