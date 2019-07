ESSS: Un nouveau programme pour exporter des médecins marocains en Allemagne

Pour la prochaine rentrée universitaire 2019/2020, l’Ecole Supérieure des Sciences de la Santé annonce le lancement d’un nouveau programme allemand en Sciences de la Santé dans le but de former des professionnels de la santé en conformité avec les normes européennes de l’enseignement supérieur tout en assurant l’insertion professionnelle des diplômés du dit programme en République Fédérale d’Allemagne.

Le programme allemand est une initiative gagnant-gagnant entre les parties marocaine et allemande.

Il vient contribuer aux efforts déployés visant à réduire la pénurie en professionnels de la santé en Allemagne ainsi que la réduction du taux de chômage des jeunes au Maroc.

En effet Le marché du travail allemand souffre d’une grave pénurie en professionnels médicaux et infirmiers qualifiés.

En termes quantitatifs, la pénurie se situe entre 120 000 et 200 000 professionnels.

Selon l’Agence fédérale pour l’emploi, quatre secteurs de la santé sont particulièrement touchées par cette pénurie : les médecins, les infirmiers, les spécialistes en rééducation et les auxiliaires en soins gériatriques.

Comme preuve de cette pénurie, la durée des postes vacants dans ces professions est nettement supérieure à la moyenne de 67 jours pour les autres professions.

Cela représente 155 jours pour les médecins, 105 jours pour les infirmiers polyvalents et 110 jours pour les infirmiers en gériatrie.

En outre, dans la plupart des régions allemandes, on enregistre un taux de chômage inférieur au nombre de postes vacants.

Par ailleurs, les statistiques montrent que près des deux tiers des établissements sanitaires sont en sous-effectif, soit en moyenne 4,3 personnes.

En dépit des efforts considérables déployés par les universités et les établissements de formation allemands, leur capacité à faire face à cette situation reste restreinte.

Par conséquent, les établissements de santé se sont récemment orientés vers le recrutement du personnel nécessaire de l’étranger.

Cependant, la non maîtrise de la langue allemande, la disparité culturelle, la non-conformité des diplômes étrangers aux normes allemandes, manque d’information sur le fonctionnement du système de santé allemand entravent cette tendance.

Face a cette situation, et sur demande des autorités allemandes matérialisée par le partenariat acté avec la Société Allemande pour l’Education et le Travail (GBB), l’Institut Goethe, l’Organisation des Pays Euro-méditerranéen-Arabes (EMA), l’Université de Médecine de Charité de Berlin, le centre allemand des affaires (The German Business Center), l’École supérieure des sciences de la santé a décidé de lancer le programme allemand en sciences de la santé.

L’objectif ultime de ce programme est de permettre aux jeunes marocains, par le biais de la formation, d’être compétitifs et de pouvoir occuper les centaines de milliers de postes vacants au sein des établissements sanitaires allemands L’École supérieure des sciences de la santé capitalise sur les qualités des jeunes Marocains qui sont par nature multilingues, ouverts sur le monde, enthousiastes, dynamiques, studieux, bref, ils ont l’envie de réussir ! Par conséquent, l’ESSS s’efforce par le biais du programme allemand d’offrir une formation de qualité en matière de la santé en langue allemande et ce en plein conformité avec les normes allemandes de l’enseignement supérieur.

L’insertion professionnelle des diplômés de ce programme est garantie grâce au partenariat étroit établi avec les principales institutions allemandes, qui veilleront sur la qualité de la formation et assureront la coordination avec les employeurs des secteurs public et privé en République Fédérale d’Allemagne.