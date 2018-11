Euler Hermes: La 6ème édition de l’Observatoire International du Commerce lancée

L’information est une variable stratégique pour tous les acteurs de l’économie qui ont à prendre des décisions en matière d’exportation et d’investissement. Dans ce sens, et pour la 6ème année consécutive, Euler Hermes organise aujourd’hui jeudi 29 novembre à Casablanca, l’Observatoire International du Commerce en partenariat avec BMCE BANK OF AFRICA, Allianz Maroc et la collaboration de partenaires institutionnels de choix tels que la CGEM, la CFCIM et l’ASMEX. Ce RDV fédère les institutionnels et mobilise les experts internationaux du groupe Euler Hermes pour proposer aux opérateurs marocains un décryptage des perspectives de l‘économie mondiale pour l’année 2019. L’Observatoire International du Commerce s’est inscrit au fil des éditions comme un événement incontournable de la vie des affaires Casablancaise, l’édition 2017 ayant d’ailleurs rassemblé plus de 500 participants. Cette conférence a pour vocation de restituer au marché l’expertise Euler Hermes qui accompagne depuis plus de 100 ans et sur les 5 continents, les décideurs dans la détection de nouvelles opportunités et la gestion de leurs risques au quotidien. Le Président du Directoire groupe Euler Hermes, Wilfried Verstraete, interviendra durant cet événement, réaffirmant ainsi l’intérêt du groupe pour le marché Marocain. Organisée en deux temps, cette conférence offrira en première partie, une séance d’analyses et d’échanges sur les perspectives économiques internationales 2019. Ces analyses permettront aux opérateurs d’identifier de nouvelles opportunités de développement. A cette occasion interviendra Monsieur Stéphane Colliac, Economiste Senior Euler Hermes. En seconde partie, un panel d’experts nationaux et internationaux se réunira autour du thème : « Quels modèles pour améliorer les délais de paiement au Maroc : Benchmark des meilleures pratiques à l’international ». La présence de personnalités de premier plan est d’ores et déjà confirmée. Stéphane Colliac, Economiste Sénior Euler Hermes livrera en avant-première ses analyses des risques mondiaux avec un focus particulier sur les risques au Maroc. L’un des temps fort de la conférence sera sans nul doute la table ronde consacrée aux délais de paiements « Quels modèles pour améliorer les délais de paiement au Maroc : benchmark des meilleures pratiques à l’International ».

