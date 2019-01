Evaluation du risque Maroc par un cabinet britannique: « Faible », selon « Control Risks »

« Control Risks », cabinet britannique de conseil en gestion des risques pour les entreprises, a récemment rendu publique la cartographie des risques sécuritaires et politiques pour l’année 2019. Le Maroc (dont la carte ampute les provinces sahariennes) y est classé parmi les pays à « faible risque » en termes de sécurité.

Le Royaume est également considéré comme un pays aux « risques politiques moyens ».



En effet, dans cette carte, les niveaux de risque sont de l’ordre de 5, à savoir: « Insignifiant », « faible », « moyen », « élevé » et « extrême ».

Dans la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord), l’Algérie est classée parmi les pays à « risque élevé » au niveau politique, et à « risque moyen et élevé » (selon les régions) au niveau de la sécurité.

La Tunisie est un pays à « risques politiques et sécuritaires moyens ». L’Egypte est quant à elle classée parmi les pays à « risque sécuritaire moyen et élevé » (selon les régions). Côté politique, le pays figure parmi les pays à « risque moyen ».

L’Arabie Saoudite, la Jordanie, Oman, le Qatar et les Emirats Arabes Unis sont des pays à « faible risque sécuritaire » et à « risque politique moyen ».

Pour mesurer les risques sécuritaires, le cabinet se réfère à différents indicateurs tels que le vol, l’enlèvement, le vol d’informations, la fraude, et la perte de contrôle sur l’entreprise.

Quant aux risques politiques, « Control Risks » s’appuie sur les facteurs suivants: l’insécurité judiciaire, l’exposition à la corruption, les atteintes à la réputation, l’expropriation, et les sanctions internationales.