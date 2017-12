Exclusif. Comité National Olympique Marocain: Quand un athlète donne une leçon à  Faycal Laaraichi

Salé le 27 décembre 2017



De Brahim Talbi

Président de la Commission des athlètes du CNOM

A l’attention de M.Fayçal Laaraichi

Président du Comité Exécutif du CNOM

Objet: À propos de la prétendue inéligibilité de deux membres de la Commission des athlètes;

Monsieur le Président

Désagréablement surpris par un courriel que j’ai reçu le 22 decembre 2017 et relatif à une note qui vous a été adressée au même titre que les membres du Comité Exécutif, je me vois dans l’obligation de vous rappeler et préciser ce qui suit:

– Ma lettre que je vous ai adressée le 13 novembre 2017 demeure jusqu’à présent sans réponse de votre part;

– Si j’ai reçu la note sur l’inéligibilité de deux membres de la Commission des athlètes du CNOM, je n’ai pas reçu le courriel de l’ORAD comme mentionné dans cette note;

– Je déplore le fait d’avoir rendu public un communiqué qui a été relayé par la presse car il a cloué au pilori des athlètes qui jusqu’à preuve du contraire sont dans une situation légale. Je déplore aussi le fait de ne pas me tenir informé des décisions prises par le Comité Exécutif du CNOM;

– Si la note se retranche derrière un alinéa de l’article 33 des statuts (version française) pour taxer d’inéligibilité les deux membres de la Commission des athlètes que je préside, je dois vous rappeler que l’article 33 des statuts (version arabe) , cet alinéa n’est pas légiféré. Dans ce cas, en vertu de l’article 40 des statuts du CNOM, il faut se référer à la Charte Olympique Internationale du CIO dont la règle 28 (1.3) n’interdit pas aux athlètes qui avaient enfreint au code mondial antidopage d’être éligibles. Encore faut-il ajouter qu’il n y a pas de directives du CIO comme prétendu dans la note;

– Vous n’êtes pas sans savoir que vous présidez le Comité Exécutif du CNOM depuis le 14 juin 2017 sans représentant de la Commission des athlètes qui doit être élu par scrutin de liste en Assemblée Générale;

– Outre les incohérences statutaires du CNOM, j’enregistre avec consternation l’absence d’un Règlement Intérieur adopté en Assemblée Générale, la non mise en place des commissions statutaires et l’absence d’un budget prévisionnel et d’un programme annuel adoptés en Assemblée Générale sans parler d’un tollé de dispositions statutaires qui demeurent lettre morte;

– L’annulation de l’élection de deux membres de la Commission des athlètes est nulle et non-avenue du fait qu’il ne revient pas au Comité Exécutif du CNOM de prendre la décision lequel Comité Exécutif est un organe de gestion et d’exécution et non de décision.

Veuillez agréer Monsieur le président MES salutations distinguées./.

*Brahim Taleb*

*Président de la Commission des athlètes du CNOM

* Copie transmise au président du COMITÉ International Olympique et au ministre de la Jeunesse et des sports.