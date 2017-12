Exclusif:  La liste des fédérations sportives concernées par l'audit du ministère 

C’est maintenant officiel: tant attendu, l’audit financier et organisationnel des fédérations sportives a finalement été engagé par Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports qui depuis son arrivée il y a six mois ne fait pas dans la dentelle. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports met donc en oeuvre le principe de la responsabilité et de la reddition des comptes. L’audit financier et organisationnel concerne dans un premier temps 25 fédérations sportives. Le reste suivra.

Voici par ailleurs la liste des fédérations sportives qui seront auditées:

Cyclisme, Natation, Ski et Sport de montagne, Sport pour tous, Tennis de Table, Tir à l’arc, Badminton, Voile, Canoë Kayac, Taekwondo, Escrime, Judo et Arts martiaux assimilés , Basketball, Handball,Hokey, Rugby, Sport pour personnes handicapées, Aviation légère et Sportive,Motocyclisme,Pétanque , Sport Boules, Échecs, Criket Akido Laido et Arts martiaux.