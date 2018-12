Exécution terroriste d’Imlil: El Othmani condamne

Saâd Dine El Otmani, chef du gouvernement, a condamné, jeudi à Rabat, l’acte criminel abjecte qui a coûté la vie à deux touristes étrangères à Imlil, dans la province d’Al Haouz.

S’exprimant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, il a souligné que « le Maroc, dans toutes ses composantes, condamne vigoureusement ce crime odieux, un acte rejeté qui va à l’encontre des valeurs et coutumes des Marocains mais aussi des traditions de la région où est survenu ce crime ». Le chef du gouvernement a adressé à cette occasion ses vives condoléances aux familles des deux victimes et à leurs pays respectifs, qualifiant ces actes criminels de « coup de poignard dans le dos du Maroc et des Marocains ».

A cette occasion, il a aussi salué les efforts déployés par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, ainsi que par tous les éléments de police de la préfecture de sûreté de Marrakech, l’ensemble des agents d’autorité, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires qui veillent sur la préservation de la sécurité du pays.

El Otmani s’est également félicité de la célérité du BCIJ qui a aussitôt réussi à mettre la main sur les auteurs présumés de ces actes criminels, précisant que les détails de ce crime seront connus prochainement et que les autorités compétentes informeront l’opinion publique nationale et internationale de tout développement concernant cette affaire.

Le Maroc est pleinement engagé dans la lutte contre le terrorisme, a ajouté le Chef de gouvernement, notant que « la sécurité n’a pas de prix et (qu’)il n y a pas de développement, de stabilité, de justice sociale, ni de réformes ou de fonctionnement réel des institutions sans la sécurité ». Le Chef de gouvernement a loué, en ce sens, l’action des services de sécurité qui ont réussi à démanteler vingt réseaux terroristes en l’espace de deux ans.