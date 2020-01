Exit le LMD dans le Supérieur: Tout pour le Bachelor dans les campus

Le système du Bachelor démarrera effectivement en septembre prochain dans les établissements d’enseignement supérieur marocains. C’est ce qu’a affirmé Saaid Amzazi mardi, à Marrakech.

L’adoption de ce nouveau système permettra de s’ouvrir davantage sur les systèmes éducatifs internationaux, notamment ceux des pays anglo-saxons, qui ont démontré leur efficacité, a relevé le ministre de l’Education nationale à l’ouverture de la conférence maroco-américaine sur la préparation de la mise en place du cycle Bachelor au Maroc.

Le Bachelor est le diplôme universitaire le plus répandu et le plus adopté au monde, a-t-il souligné, notant que l’adoption de ce système par le Royaume intervient suite aux recommandations des institutions marocaines, qui ont procédé à une évaluation de l’ancien système LMD, et y ont décelé un certain nombre de déficiences.

Tout en rappelant que le système LMD avait contribué à l’augmentation de l’attractivité des universités marocaines puisque le nombre d’étudiants inscrits dans les universités a dépassé les 1,10 millions d’étudiants, le ministre a indiqué que le système Bachelor est à même de faciliter la mobilité des étudiants dans les universités internationales.

Les universités, qui vont s’approprier ce grand projet, sont invitées à produire des contenus qui seront évalués par l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ) pour que les universités puissent lancer la campagne d’inscription dans les filières, a-t-il expliqué

Ce système permettra de doter les étudiants de soft skills et de renforcer l’apprentissage des langues étrangères et des NTIC entre autres.

Le ministre a, en outre, fait savoir que les universités adopteront une période de transition dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau système, ce qui implique que les étudiants de la première année universitaire 2020-2021 seront les seuls concernés par ce système alors que ceux qui sont en deuxième année universitaire poursuivront leurs études selon l’actuel système (LMD).

Pour rappel, l’enseignement universitaire public compte aujourd’hui un total de 145 établissements. Il s’agit de 61 établissements à accès ouvert et 84 autres à accès limité, répartis sur 36 préfectures et provinces.