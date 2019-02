Les exportations des produits de la mer ont atteint 22 Mrds Dh en 2017, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 7,5% depuis 2010. Le Maroc qui occupe une position de leader mondial dans l’exportation de conserves de sardines pilchardus et de poulpe congelé, peine à développer ses expéditions de produits frais et la diversification de ses débouchés…

Au terme de l’année 2017, le volume des exportations a atteint 717 mille tonnes pour un chiffre d’affaires de 22 Mrds Dh, soit une hausse de +4% en volume et +3% en valeur par rapport à l’année 2016. L’accroissement du volume exporté s’explique notamment par la hausse des exportations des produits congelés et de la conserve respectivement de 5% et 7%, représentant 70% du volume exporté en 2017. Pour ce qui est de l’augmentation de la valeur des exportations, elle est due particulièrement à l’amélioration du chiffre d’affaires des produits congelés et de la conserve de +1,6 Mrds Dh (+11%). Il est à noter que le taux de croissance annuel moyen des exportations durant 2010-2017 est de +5% en volume et +7,5% en valeur. La valeur des exportations des produits de la mer en 2017 a totalisé 22 Mrds Dh soit l’équivalent de 75% de l’objectif fixé par Halieutis en 2020 (30 Mrds Dh). Ainsi, le secteur de la pêche assure 9% des exportations totales et 45% des exportations agroalimentaires. Ceci étant, une analyse détaillée de la structure des exportations marocaines des produits de la mer en valeur, sur la période 2011-2015, révèle une prédominance des crustacées, mollusques et coquillages (41% de ces exportations) et de préparations et conserves de poissons (37%). Quant aux poissons frais, ils ne s’accaparent qu’une part moyenne de 14%. En outre, l’analyse de la composition des différentes catégories de produits exportés, sur la même période, montre que les exportations marocaines de crustacées et mollusques sont constituées essentiellement de poulpe, calmar et seiche, qui ont représenté ensemble 74% des exportations de cette catégorie, ainsi que des crevettes (23%). Quant aux préparations et conserves de poissons, les conserves de sardines, qui constituent un des produits traditionnels du Maroc, ont représenté sur la même période 63% des exportations de cette catégorie, tandis que le reste a été constitué surtout de maquereaux avec 22% et d’anchois (11%). Les exportations de poissons frais ont enregistré un niveau moins important que les autres catégories (2,1 Mrds Dh) et ont été composé en majorité de pélagiques et d’autres poissons plats et de fonds. En outre, il y a lieu de signaler l’émergence pendant les dernières années d’une tendance à l’importation de matières premières et leur réexportation en produits transformés (particulièrement de crevettes et d’anchois). Cette activité permet de mettre à profit le potentiel de main-d’œuvre marocaine et renforce la stratégie de positionnement géographique aux portes de l’Europe. Ce mode de travail bien connu dans plusieurs pays asiatiques (Thaïlande et Chine par exemple) ou en Amérique latine (Mexique) semble en expansion au Maroc.

Destinations des exportations limitées

L’Europe constitue actuellement, de loin, le principal marché pour les produits de la mer marocains. Quatre principaux pays européens achètent la plus grande partie de ces exportations à savoir l’Espagne, l’Italie, la Hollande et la France. En premier rang, l’Espagne reste le principal marché d’export pour toutes les catégories des produits halieutiques, une situation expliquée par sa proximité géographique, sa forte consommation des produits de la mer et ses relations de longue date avec les producteurs halieutiques marocains. D’autres pays, comme l’Allemagne ou le Royaume Uni ont tendance à augmenter largement leurs importations en provenance du Maroc, en particulier pour des produits finis destinés directement à la consommation. Sur le marché asiatique, les exportations halieutiques marocaines se distinguent par leur concentration sur les mollusques très demandées par le Japon et dans une moindre mesure par la Chine et la Thaïlande. Le continent américain est également concerné par les exportations marocaines des produits halieutiques mais à faible degré.

Ces exportations sont constituées pour l’Amérique latine (Brésil surtout) des matières premières pour conserveries (poissons frais ou réfrigérés) et pour l’Amérique du Nord de produits industrialisés finis (préparation et conserves de pélagiques). Quant au continent Africain, il est caractérisé par une forte croissance de sa consommation en produits de la mer et le Maroc affiche une tendance positive pendant les dernières années en termes de hausse de ses exportations halieutiques vers ces marchés notamment les poissons frais réfrigérés ou congelés et les conserves.

Ceci étant, malgré cette légère diversification des débouchés de ces exportations halieutiques qui restent, actuellement, fortement concentrées sur le marché européen, il s’agira d’élargir les marché cibles pour réduire la dépendance du Maroc à l’égard des marchés traditionnels, d’autant plus que la demande européenne reste stable, alors que d’autres régions du globe présentent des tendances de forte croissance de la consommation des produits de la mer. La conquête de ces marchés par les exportateurs marocains est cruciale, en particulier pour les approvisionner en produits issus de l’aquaculture marocaine.

Production halieutique 2018:

Les captures stagnent…

Le Maroc a produit en 2018 1,31 million de tonnes de poissons, soit le même niveau qu’en 2017, et sans la flotte UE en pause depuis juillet dernier. C’est ce qu’a indiqué l’Office national des pêches (ONP) dans une note relative aux statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc de 2018 qui ajoute que ce stock a été valorisé à 7,3 Mrds Dh, en hausse de 1% comparativement à 2017, précise l’ONP. Malgré la baisse enregistrée en volume, la tendance reste positive sur la période 2010-2017 avec une hausse annuelle moyenne de +3% en volume et +9% en valeur (Voir Graph). Selon l’office, les captures effectuées dans le cadre de la pêche industrielle ont totalisé environ 25 905 tonnes de poissons tandis que les pêches côtière et artisanale ont fourni 1,28 million de tonnes de produits halieutiques. Les espèces principalement prélevées sont les poissons pélagiques (sardines essentiellement), les poissons blancs, les céphalopodes, les algues marines et les crustacés. Par produit, cette même note fait ressortir que les débarquements des algues (14.411 t), des céphalopodes (38.354 t), des coquillages (869 t), du poisson blanc (63.786 t) et des crustacés (4.515 t) ont reculé de 42, 18, 10, 7 et 5%, respectivement. S’agissant des débarquements des poissons pélagiques, ils ont progressé de 2%, à près de 1,19 mt. Par ailleurs, un total de 25.907 t des produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en amélioration de 4% par rapport à 2017, relève l’ONP, ajoutant que les volumes débarqués dans les ports situés sur l’Atlantique ont, de leur côté, stagné à 1,28 mt. Pour rappel, le Maroc possède un potentiel halieutique exploitable évalué à 1,5 million de tonnes renouvelables par an selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).