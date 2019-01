F. Tshisekedi investi Président: L’alternance pacifique gagnée en RDC

L’opposant Félix Tshisekedi est devenu cinquième président du pays, mais le premier dans l’histoire du pays à le devenir démocratiquement. Dans son discours d’investiture, qui a duré près d’une heure et au cours duquel il a eu un malaise, il a salué ce jour historique. Joseph Kabila était à ses côtés, un symbole fort pour un pays qui découvre les vertus de l’alternance pacifique. Avec eux, le Kényan Uhuru Kenyatta, le seul chef d’État étranger à avoir effectué le déplacement à Kinshasa.



Officiée par la Cour constitutionnelle, cette cérémonie d’investiture a connu trois temps forts. Tout d’abord, la prestation de serment du nouveau président de la République Démocratique du Congo avec la remise des symboles du pouvoir : l’emblème, la Constitution et les armoiries, et le discours d’investiture.

Ceux qui espéraient un discours de rupture pour cette passation de pouvoir historique auront peut-être été surpris. Dans un discours résolument rassembleur, F. Tshisekedi a promis d’œuvrer à la « réconciliation » et tendu la main à ses deux adversaires malheureux à la présidentielle, Emmmanuel Ramazani Shadary et Martin Fayulu pour qui le nouveau président a dit tout son « admiration », n’hésitant pas à le qualifier de « soldat du peuple ». Ce dernier n’était pas présent et continue de contester sa défaite.

Dans le même esprit, le nouveau Président a salué la « contribution » de l’Eglise catholique dans le processus électoral, elle qui a pourtant remis en doute publiquement la régularité de son élection.

S’il y avait peu d’annonces dans ce discours assez général, F. Tshisekedi s’est dit animé d’une « grande humilité » face aux « lourdes responsabilités » qui l’attendent et a redit ses priorités: lutte contre la pauvreté, pacification, développement rural, ainsi que l’emploi des jeunes. Mais pour ceux qui espéraient des annonces concrètes et pour marquer le début du changement espéré par les Congolais, F. Tshisekedi a tout de même promis de recenser tous les prisonniers politiques. Cela en vue de leur libération très rapide par le futur ministre de la Justice. Le nouveau chef de l’Etat s’est aussi engagé à réformer la justice, lutter contre la corruption, la pauvreté, l’évasion fiscale et à améliorer le respect des droits de l’homme. Promettant de lancer une campagne pour sensibiliser tous les agents de l’État sur « leur responsabilité vis-à-vis de la population congolaise ». Mais l’heure n’était pas aux règlements de compte ni aux critiques du bilan de J. Kabila. Le nouveau chef d’État a au contraire salué la « détermination » du président sortant en faveur de « l’alternance démocratique et pacifique ».

Le nouveau président a aussi promis de s’inscrire dans les traces de son père Etienne Tshisekedi, celui qui, dit-il, a « façonné notre lutte politique durant quatre décennies ». Mais il n’a pas dit un mot sur la dépouille de son père toujours bloquée dans une morgue de Bruxelles.